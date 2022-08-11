Удары из HIMARS по колонии в Оленовке – это выдумка россиян: CNN провел собственное расследование

Озвученная российскими военными версия об ударе по зданию Оленовской колонии из реактивной установки HIMARS является выдумкой. Об этом свидетельствуют фото, видео с места теракта, а также оценки экспертов.

Журналисты пришли к выводу, что российская версия событий, скорее всего, "выдумка", поскольку практически исключено, что ракета HIMARS разрушила склад, где находились украинские пленные.

Об этом говорится в расследовании CNN, опубликованном 11 августа.

По оценкам экспертов, нельзя сказать точно, что именно ранило и убило так много заключенных в колонии Оленовки, ведь отсутствие доступа туда делает дальнейшие выводы невозможными. Однако специалисты все же сказали журналистам, что имеющиеся данные свидетельствуют о внезапном и мощном пожаре внутри здания.

Здание с такими тонкими стенами и металлической крышей не устояло бы после удара HIMARS, отметил эксперт по оружию Крис Кобб-Смит, просматривавший фото и видео последствий атаки. Он также обратил внимание, что на кадрах с места "взрыва" нигде нет воронки, кровати не отодвинуты, колонны не повреждены, но заметны массивные повреждения от огня. В случае применения HIMARS картина была бы другой: воронки, разбитые потолки и стены, поврежденные тела погибших, пояснил эксперт.

Журналисты издания сравнили спутниковые снимки последствий удара HIMARS в Новой Каховке и снимки лагеря военнопленных. Так, заметно, что в здании в Оленовке значительно меньше повреждений.

Кобб-Смит также отметил, что "остатки HIMARS не сфотографировали на месте, что странно". Он объяснил, что быазовый элемент любого расследования – сбор визуальных доказательств наличия остатков боеприпасов там, где их обнаружили.

Издание напомнило, как на следующее утро после взрыва в Оленовской колонии российский пропагандист с телеканала "Звезда" Минобороны РФ Андрей Лазарев показал аккуратно разложенные фрагменты, на одном из которых был серийный номер ракеты HIMARS "в удивительно хорошем состоянии", несмотря на интенсивный огонь в помещении и обугленные тела.

Отмечается, что, по словам нескольких свидетелей, в колонии в Оленовке не было слышно звука приближающейся ракеты.

Также читайте Депутат Госдумы привез в Оленовскую колонию "экспертов" из Никарагуа и КНДР

Эксперты обратили внимание и на то, что система HIMARS предназначена для поражения целей, расположенных в нескольких десятках километров, а колония в Оленовке – всего в 15 км от линии фронта.

Версию о якобы применении HIMARS в Оленовке отвергли также официальные чиновники США.

Журналисты отметили, что Россия до сих пор не допустила экспертов Международного комитета Красного креста и ООН к месту трагедии. Таким образом, РФ могла пытаться скрыть пытки и издевательства над пленными украинскими военными.

Напомним, в ночь на 29 июля на территории колонии в поселке Оленовка раздался взрыв. Там оккупанты удерживали в плену украинских военных, в том числе и защитников Мариуполя, а также гражданских.

В результате взрыва могли погибнуть около 40 человек, еще 130 — получили ранения. Точное количество жертв и раненых пока неизвестно.

"ВСУ не оставят без ответа российские обстрелы" – обращение Зеленского за 10 августа

Читайте также: