Удары каждые 2-3 дня: эксперт сделал неутешительный прогноз по ракетному террору России.

Вчера около 23:00 начала поступать информация о взлете 3-х стратегических бомбардировщиков ракетоносцев Ту-95МС. Было очевидно, что Россия готовится к очередному ракетному удару по Украине.

Такое мнение высказал военный эксперт Александр Коваленко в своем Telegram-канале.

В ночь с 21 на 22 мая по Украине было выпущено:

4 – Х-101/555

5 – Х-22

2 – Искандер-М

Эксперт говорит, что с одной стороны, невозможным оказался перехват ракет Х-22, поскольку их полет и нанесение ударов находились вне зоны действия ЗРК Patriot. Аналогично и с баллистической ракетой "Искандер-М". С другой стороны, уровень перехвата доступных целей составил 100%.

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"Хочу обратить внимание на задействование в этом ракетном ударе россиянами непропорционально большому количеству Ту-95МС и запуск всего 4-х ракет Х-101. Не знаю, возможно, какие-то из ракет просто не долетели до Украины и упали где-то в районе Воронежа, но 1 ракета на 1 самолет Ту-95МС Не исключено, что понимая недостаток боекомплекта Х-101, оккупантами была применена и другая номенклатура, в частности — давно не применявшиеся Х-22, при этом было использовано 5 носителей Х-22 — самолеты Ту-22М3., хотя один такой самолет, по идее, может нести 3 ракеты Х-22", – написал эксперт.

По его словам, из этого ракетного удара можно сделать несколько предварительных выводов.

Первый – у россиян сохраняются ограничения по применению носителей ракет, имеющих существенный износ ресурса и их старающихся не перегружать, в особенность планеров.

Второй — в России сохраняется дефицит производства ракет, но чтобы скрывать это и создавать видимость безграничности потенциала, она будет продолжать наносить удары ограниченным боекомплектом разной номенклатуры с периодичностью 2-3 дня.

Третий – с учетом частоты применения дронов-камикадзе, а также регулярности полетов военно-транспортных Ил-76ТД ВВС Ирана в Москву, есть основания полагать, что Иран смог нарастить производство Shahed-136.

"В заключение, отмечу как всегда высокий уровень отработки наших ПВО по доступным целям. Да и отдельной вишней на торте является уничтожение многофункционального истребителя Су-35. Пока сложно сказать, чем именно и при каких обстоятельствах был уничтожен этот боевой самолет окупантов, мало фактажа, но сам это уже немаловажный показатель", — резюмировал эксперт.

Напомним, российские захватчики ночью 22 мая обстреляли в Днепре аварийно-спасательную часть ГСЧС.

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