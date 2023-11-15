Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Удары могут не прекращаться: СМИ узнали, сколько "шахедов" РФ получает от Ирана и производит сама

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
654
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Удары могут не прекращаться: СМИ узнали, сколько "шахедов" РФ получает от Ирана и производит сама

Дрон-камикадзе Shahed

Количество дронов Shahed в армии РФ остается на высоком уровне.

Российская армия ежемесячно может получать около 300 дронов-камикадзе Shahed 136. Часть из которых производится в Иране, часть – собственного сбора.

Об этом пишет NV со ссылкой на свои источники в разведывательных органах Украины.

"Количество получаемых Россией дронов Shahed остается на высоком уровне, что позволяет Кремлю не прекращать обстрелы территории Украины. Это просто нужно понимать", – говорится в сообщении.

Как сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, всего за октябрь РФ запустила по Украине 243 Shahed-131/136. Из них 228 единиц сбило украинское ПВО.

Напомним, по информации Reuters, в России продолжается строительство завода иранских беспилотников.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
654
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация