Удары могут не прекращаться: СМИ узнали, сколько "шахедов" РФ получает от Ирана и производит сама

Количество дронов Shahed в армии РФ остается на высоком уровне.

Российская армия ежемесячно может получать около 300 дронов-камикадзе Shahed 136. Часть из которых производится в Иране, часть – собственного сбора.

Об этом пишет NV со ссылкой на свои источники в разведывательных органах Украины.

"Количество получаемых Россией дронов Shahed остается на высоком уровне, что позволяет Кремлю не прекращать обстрелы территории Украины. Это просто нужно понимать", – говорится в сообщении.

Как сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак, всего за октябрь РФ запустила по Украине 243 Shahed-131/136. Из них 228 единиц сбило украинское ПВО.

Напомним, по информации Reuters, в России продолжается строительство завода иранских беспилотников.

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