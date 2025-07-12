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Удары "Орешником" по Украине: в ГУР рассказали о количестве ракетных атак
В ГУР отметили, что атака «Орешником» имела психологический эффект и остается экспериментальной, серийного производства нет.
После единственного известного случая удара ракетой "Орешник" по Украине в ноябре 2024 года, новых запусков этого типа оружия зафиксировано не было.
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в ответе на запрос LIGA.net.
«После атаки 21 ноября 2024 года достоверной информации о дальнейшем боевом применении баллистических ракет средней дальности „Орешник“ по территории Украины нет», — отметил он.
Кроме того, по словам Юсова, пока не обнаружено признаков, что Россия продолжает испытания или тренировки с использованием этого вооружения.
По данным украинской разведки, российские военные использовали «Орешник» во время удара по Днепру с целью психологического давления — как на Украину, так и на ее западных союзников.
«Это было сделано для создания эффекта запугивания и демонстрации потенциальной угрозы», — пояснил представитель ГУР.
Юсов также отметил, что дальнейшее применение подобного оружия будет полностью зависеть от политической воли Владимира Путина, который и принимает ключевые решения в Кремле.
Ракета «Орешник» — это экспериментальный образец, который является вариацией межконтинентальной баллистической ракеты РС-26 «Рубеж». Она не поставлена на серийное производство и остается экспериментальной разработкой.
Основные характеристики ракеты следующие
Дальность полета — до 5500 км (россияне декларировали до 6000 км);
Скорость — более 5 Махов (более 6000 км/ч);
На финальном этапе полета — до 11 Махов (более 13 400 км/ч).
Напомним, что в ноябре 2024 года российские войска впервые применили «Орешник»по территории Украины.