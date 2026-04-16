Удары перед переговорами: какую цель преследует РФ массированными атаками

Последствия обстрела Киева 16 апреля / © Associated Press

Реклама

Последние массированные удары России по Украине преследуют цель давления на гражданское население, чтобы заставить Киев пойти на условия Москвы во время возможных переговоров.

Об этом заявил пилот-инструктор, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире Radio NV.

По его словам, использование стратегической авиации не случайно, ведь такие полеты нуждаются в значительных ресурсах.

Реклама

«Просто так в воздух их не будут поднимать – это большие расходы горючего и ресурсов. Если нет пусков, это может свидетельствовать о технических проблемах или дополнительной разведке», — объяснил он.

Свитан подчеркнул, что такие удары носят террористический характер и направлены, прежде всего, против гражданского населения.

«Это попытка давления на общество, чтобы заставить его согласиться на условия РФ. Особенно в преддверии переговоров», — отметил он.

По словам эксперта, подобная тактика используется для усиления позиций России на дипломатическом фронте.

Реклама

Он добавил, что без развития собственных дальнобойных возможностей Украина и дальше будет оставаться под угрозой таких атак.

Напомним, в Киеве ранее заявляли, что ожидают приезда американской делегации, в которую могут войти Джаред Кушнер и Стив Виткофф.

Владимир Зеленский сообщал, что конкретной даты визита нет, поскольку делегация США сосредоточена на других международных вопросах.

Кроме того, Украина и США дорабатывают гарантии безопасности и готовят новую встречу с РФ.

Реклама

Массированный обстрел Украины - что известно

16 апреля российские войска совершили масштабную комбинированную атаку по Украине. Под ударами оказались Киев, Днепр, Харьков, Одесса и другие города.

В Киеве в результате обстрела жилых кварталов погибли по меньшей мере четыре человека, около 50 получили ранения. Повреждены многоэтажки, в частности в Подольском районе.

В Одессе зафиксировано несколько волн атак ракетами и беспилотниками. В городе повреждены жилые дома, общежитие и другие объекты инфраструктуры.

В Днепре погибли два человека, еще 27 — пострадали, часть из них находится в тяжелом состоянии.

Реклама

Харьков также получил удары дронов: повреждены жилые дома и инфраструктура, есть пострадавшие.

Спасатели, медики и правоохранители работают на местах атак, ликвидируя последствия обстрелов.