Удары по аэродрому "Саваслейка" дали результаты: эксперт оценил, сколько МиГ-31К осталось в РФ

Пока нигде в мире не существует самолетов, которые могли бы сбивать баллистические ракеты.

У россиян для ударов осталось три МиГ-31К. Все остальные борта уничтожены или повреждены в результате ударов по российским аэродромам.

Об этом рассказал авиационный эксперт, аналитик Константин Криволап в эфире КИЕВ24.

"Вчера было три удара "Кинжалами", сегодня тоже было три удара. Это свидетельствует о том, что у них осталось три МиГ-31К [носителей ракет "Кинжал" – ред.]. Потому что два наших удара по аэродрому "Саваслейка" дали результаты. Может там есть какие-то МиГ-31К, которые можно отремонтировать, но сейчас их всего три", – подчеркнул аналитик.

Константин Криволап отметил, что сбивать "Кинжалы" могут только комплексы ПВО, такие как Patriot или SAMP/T.

"Там, где бьет баллистика и где у нас нет систем Patriot или SAMP/T, там не может быть такой ситуации, что оно [баллистические ракеты – ред.] будет "как-то сбиваться" — оно будет падать куда падает", — отметил эксперт.

По его словам, заявления о якобы использовании истребителей F-16 для сбивания баллистических ракет безосновательны.

"Нет в мире таких самолетов или ракет класса "воздух-воздух", которые могли бы уничтожать баллистические ракеты. Точка. Больше здесь не о чем говорить. Или у нас есть Patriot и SAMP/T, и тогда мы сбиваем и "Кинжалы", и "Искандари-М" и всю другую баллистику. Если у нас их нет, будут попадания. Это нужно абсолютно четко понимать", – подчеркнул Константин Криволап.

Напомним, на прошлой неделе ГУР атаковало российский аэродром "Саваслейка". Уничтожены и повреждены несколько самолетов МиГ-31К/И и Ил-76.

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