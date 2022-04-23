Удары по церквям и химатака: Минобороны России анонсировало, куда может попасть в ближайшее время

Удары по церквям и химатака: Минобороны России анонсировало, куда может попасть в ближайшее время

Министерство обороны РФ готовит провокации в пасхальные дни, в которых хочет обвинить украинские власти.

В частности, российское руководство угрожает ударами по церквям на территории Украины и применением химического оружия в районе одесского порта "Южный".

Такие заявления Минобороны озвучили во время вечернего брифинга в субботу, 23 апреля, сообщают российские средства массовой пропаганды.

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Как говорится в заявлении россиян, в преддверии Пасхи Киев якобы готовит провокации для дискредитации Украинской православной церкви Московского патриархата. Они жалуются, что украинские власти рекомендовали епископам грекокатолической церкви не проводить празднование Пасхи, но "УМП московского патриархата сообщения не посылали".

Кроме того, российская пропаганда приплела еще и Британию. В Минобороны заявляют, что сотрудники СБУ и спецслужбы Великобритании "готовят провокацию в Лисичанске". Также россияне заявили, что возле порта "Южный" Украина планирует применить химическую атаку. Об этом свидетельствует то, что украинским правоохранителям и спецслужбам в Одесской области выдали индивидуальные средства защиты.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время общения с журналистами сообщил, что 23 апреля был один из самых сложных дней на фронте. Он рассказал, что враг стрелял и из моря, и с суши, и из танков, и из артиллерии.

Стоит отметить, что вечером субботы, 23 апреля, сирены, извещающие о воздушной опасности, раздаются во многих крупных городах Украины. Всех призываем пойти в уритье.

ФОТО: сундуки

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