Удары по Чернобаевке: генерал Марченко объяснил, почему оккупанты не отступали после мощных атак ВСУ

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, командовавший обороной Николаева, рассказал, что российские захватчики выстраивали колонны в направлении Николаева, она хотели зайти в город со всех сторон.

Об этом он рассказал в документальном проекте Дмитрия Комарова "Год. Херсон".

"Они шли нагло и открыто, думали, что возьмут количеством, что мы испугаемся. Скажу честно, тех сил и средств, которые были на момент моего прибытия в Николаев, не очень хватало для того, чтобы нормально оборонять город. Как у нас это получилось ? Это чудо", — рассказал он.

По словам генерал-майора, удары ВСУ по Чернобаевке, за которыми следили все украинцы, и даже вели подсчет, на самом деле давались тяжело.

Для ударов по оккупантам украинским военным нужно было выезжать из Николаева, подбираться поближе к Чернобаевке, чтобы оттуда нанести артиллерийский удар.

"Мы это и делали, выезжали в сторону Александровки, "Градами" делали пуск и машина сразу уезжала. Практически каждый раз, когда она уезжала, по хвосту били. Даже один раз машина приехала побитая осколками - настолько все было быстро и опасно", — отметил генерал-майор.

Дмитрий Марченко подчеркнул, что россияне понимали, откуда ВСУ наносят удары. Поэтому в военных были считаные секунды – залп и после залпа во многих случаях машина даже не опускала пусковую установку. Она уезжала на безопасное расстояние и там уже предпринимала все меры по приведению машины для совершения марша.

"Грады", "Смерчи" – много артиллерии работали, "Точку У" даже запускали. Это очень сильная стратегическая точка (Чернобаевка - ред.) для того, чтобы развернуть здесь зорошую логистическую систему. Здесь для этого есть все. Изначально это было правильное решение - до первого прилета. Но когда начало прилетать, то любой вменяемый командир поменял бы локацию. Они этого не стали делать. Они решили, что если они зароются, это их спасет. Это их не спасало. Это не упорство, это глупость. Люди старой школы, наученные учебниками Советского Союза", — резюмировал генерал-майор ВСУ.

Напомним, Дмитрий Марченко рассказал, как удалось спасти Николаев от оккупантов.

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