Удары по ЧФ и российским кораблям в Крыму: В ISW оценили эффект от атак

Последние атаки по врагу в Крыму будут усугублять способность российского флота максимизировать его боевые возможности.

Украинские войска в ночь на 23 марта нанесли удар по узлу связи Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе, ударили по нефтебазе и по крайней мере частично повредили два десантных корабля ЧФ. Эти удары дальше будут сдерживать россиян от передислокации кораблей в Севастополь и западную часть Черного моря.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Генштаб ВСУ 24 марта сообщил, что украинские силы успешно нанесли удары по десантным кораблям ЧФ России "Ямал" и "Азов" класса "Ропуха", по центру связи ЧФ и по неопределенным объектам инфраструктуры флота в Севастополе.

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Связанный с Кремлем военный блогер утверждал, что во время удара украинские войска запустили более 40 ракет Storm Shadow и Neptune, ракет-приманок ADM-160 и беспилотников.

Опубликованные 24 марта геолокационные кадры демонстрируют ракетный удар по центру связи ЧФ, а спутниковые изображения показывают значительные повреждения здания.

Кроме того, российский оппозиционный телеграм-канал Astra опубликовал кадры якобы взрыва на нефтебазе в оккупированном Гвардейском (к северо-востоку от Севастополя). В паблике сообщили со ссылкой на источники, что в результате удара беспилотника сгорели три цистерны с нефтепродуктами и склад.

Спикер ВМС Украины капитан третьего ранга Дмитрий Плетенчук заявил, что корабли "Ямал" и "Азов" получили повреждения, но пока оценка степени повреждений судов продолжается. Плетенчук отметил, что у ЧФ сейчас только пять десантных кораблей и из них только три останутся боеспособными, если эта последняя атака нанесла серьезный ущерб "Ямалу" и "Азову".

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В Институте напомнили свои предидущие оценки того, что в результате украинских ударов ЧФ отвел некоторые корабли от своей основной базы в Севастополе. Эти атаки также помешали способности российского флота действовать в западной части Черного моря.

Аналитики также указали, что, по недавним сообщениям украинских официальных лиц, другие базы ЧФ структурно уступают базе в Севастополе. Поэтому россияне все еще должны выполнять некоторые задачи, такие как перезагрузка ракетных систем "Калибр" на корабли и подлодки, в Севастополе, поскольку другим базам не хватает возможностей для работы с такими ракетами.

"Последние украинские удары по кораблям ЧФ, независимо от степени нанесенного ущерба, вероятно, будут продолжать сдерживать российские силы от передислокации кораблей в Севастополь и западную часть Черного моря и усложнять способность ЧФ максимизировать свои боевые возможности", — пришли к выводу в Институте изучения войны.

Заметим, 25 марта Плетенчук сообщил, что во время ударов по врагу в Крыму ВСУ могли поразить еще один корабль ЧФ – "Иван Хурс".

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