Удары по энергетике и отключение света: в "Укрэнерго" ответили, выдержит ли энергосистема зимой

В "Укрэнерго" дали прогноз на зиму касательно атак оккупантов по объектам энергетики.

По данным разведки, Россия имеет около 870 высокоточных ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня. Оккупантам не удалось восстановить свои ракетные запасы накануне зимы, в частности для ударов по энергосистеме Украины.

Глава правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире Media Center Ukraine дал оптимистический прогноз по прохождению зимы.

Так, по его словам, риски есть, ведь 800 ракет – это не малый ресурс для того, чтобы что-нибудь повредить в энергосистеме. Но точно не нужно паниковать.

"Энергосистема Украины выдержит любые атаки со стороны врага и в весну войдем с рабочей энергосистемой. Думаю, что все будем со светом тоже", – заявил Кудрицкий.

Глава "Укрэнерго" отметил, что энергосистема Украины зимой выживет, хотя могут возникнуть проблемы из-за обстрелов.

Владимир Кудрицкий объяснил, что на будущее – лучшей защитой для украинского поколения является ее рассредоточение.

Напомним, министр энергетики Герман Галущенко говорил, что россияне, вероятно, ждут наступления постоянных морозов, чтобы возобновить массированные удары по энергосистеме.

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