Удары по флоту РФ могут больше не давать результатов – командующий ВМС назвал причину

Командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа предупредил, что враг приспосабливается к морской войне.

Командующий Военно-морскими силами Алексей Неижпапа предупредил, что будущие атаки Украины на Черноморский флот России могут больше не давать результатов, ведь враг адаптируется.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу Sky News.

"Враг адаптируется, и мы тоже должны адаптироваться. Современная война – это война технологий. Кто победит в технологическом смысле, тот и победит", – сказал он.

По словам командующего ВМС, война на море имеет две цели – помешать российскому флоту атаковать Украину и дать кораблям возможность зайти в украинские порты.

Напомним, Неижпапа объяснил, какое решение союзников Украины могло бы кардинально изменить ход войны.

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