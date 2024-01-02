Удары по Харькову: какими ракетами атаковала РФ, количество раненых резко возросло

По предварительным данным, россияне атаковали город ракетами С-300 и "Кинжал".
Число раненых в результате ракетной атаки по Харькову 2 января возросло до 41. В городе зафиксированы значительные разрушения.
Об этом глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил в Сети и рассказал в эфире телемарафона.
"41 пострадавший в результате утреннего удара оккупантов по Харькову. 1 женщина погибла, данные устанавливаются", – говорится в заявлении.
В телеэфире глава области сообщил об около шести ракетных ударах по Шевченковскому району Харькова.
"По нашей информации, это ракеты С-300, но учитывая информацию от Воздушных Сил, два были "Кинжала". Информация еще проверяется", — сказал Синегубов.
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Последствия атаки по Харькову
"Разрушения достаточно значительные. Опять же напомню, что это жилищный фонд. Будем делать домовый обход. Взрывными волнами выбило и окна, и стекла. Прогнозируем, что количество пострадавших будет увеличиваться", — отметил глава ОВА.
Он добавил, что сейчас есть задача хотя бы забить выбитые окна, чтобы к помещениям не было доступа холодного воздуха. Уже потом местные власти будут устанавливать в квартирах харьковчан окна либо через программу "єВідновлення", либо "самостоятельно в зависимости от типа собственности того или иного дома или заведения".
Теплоснабжение в Харькове предоставляется в плановом режиме. Все котельные города, которые планировалось запустить, работают.
В то же время без электроснабжения в Харьковской области остается 1000 потребителей.
Напомним, российская армия утром 2 января устроила массированную ракетную атаку по жилой застройке в центре Харькова. Сначала было известно о шести пострадавших и одном погибшем. В городе повреждены многоквартирные жилые дома и автомобили.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ракеты! Взрывы! Киев! Харьков! Сумы! Новости 9:00 2 января 2024 года
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