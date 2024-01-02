Удары по Харькову: какими ракетами атаковала РФ, количество раненых резко возросло

Число раненых в результате ракетной атаки по Харькову 2 января возросло до 41. В городе зафиксированы значительные разрушения.

Об этом глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил в Сети и рассказал в эфире телемарафона.

"41 пострадавший в результате утреннего удара оккупантов по Харькову. 1 женщина погибла, данные устанавливаются", – говорится в заявлении.

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В телеэфире глава области сообщил об около шести ракетных ударах по Шевченковскому району Харькова.

"По нашей информации, это ракеты С-300, но учитывая информацию от Воздушных Сил, два были "Кинжала". Информация еще проверяется", — сказал Синегубов.

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"Разрушения достаточно значительные. Опять же напомню, что это жилищный фонд. Будем делать домовый обход. Взрывными волнами выбило и окна, и стекла. Прогнозируем, что количество пострадавших будет увеличиваться", — отметил глава ОВА.

Он добавил, что сейчас есть задача хотя бы забить выбитые окна, чтобы к помещениям не было доступа холодного воздуха. Уже потом местные власти будут устанавливать в квартирах харьковчан окна либо через программу "єВідновлення", либо "самостоятельно в зависимости от типа собственности того или иного дома или заведения".

Теплоснабжение в Харькове предоставляется в плановом режиме. Все котельные города, которые планировалось запустить, работают.

В то же время без электроснабжения в Харьковской области остается 1000 потребителей.

Напомним, российская армия утром 2 января устроила массированную ракетную атаку по жилой застройке в центре Харькова. Сначала было известно о шести пострадавших и одном погибшем. В городе повреждены многоквартирные жилые дома и автомобили.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ракеты! Взрывы! Киев! Харьков! Сумы! Новости 9:00 2 января 2024 года

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