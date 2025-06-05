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Удары по Херсонской ОВА: Зеленский сделал заявление (фото)
Российская армия уничтожила здание облгосадминистрации Херсона.
На очередной удар КАБами по Херсону, в результате которого уничтожено здание Херсонской облгосадминистрации, отреагировал украинский президент Владимир Зеленский.
Об этом говорилось в его обращении 5 июня.
Зеленский заявил, что удары врага были целенаправленны и не случайны. Армия РФ намеренно и откровенно разрушает жизнь.
«Херсон. Здание облгосадминистрации. Российские военные ее полностью разрушили. Два удара авиабомбами. Целеустремленные удары, не случайны. Никакого военного смысла. Откровенно разрушают жизнь. Совершенно больные существа», — сказал президент.
Он отметил необходимость силы, чтобы заставить РФ перестать разрушать и убивать.
«И для всех в мире очевидно, кто именно обладает такой силой, но до сих пор ее не применяет ради мира. К сожалению, не применяет. Благодарю всех в мире, кто помогает это изменить и приблизить достижение реальной безопасности для наших людей», — добавил он.
Напомним, Херсонская ОГА почти уничтожена после второго удара россиян в день.
Войска РФ утром 5 июня ударили по Херсону по авиации, артиллерии и атаковали город дронами. Повреждены дома, школа, больница, есть пострадавшие. Враг попал и по административным зданиям — горсовету и ОВА.
Ранения получил 74-летний мужчина. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой.