Удары по Херсонской ОВА: Зеленский сделал заявление (фото)

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

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На очередной удар КАБами по Херсону, в результате которого уничтожено здание Херсонской облгосадминистрации, отреагировал украинский президент Владимир Зеленский.

Об этом говорилось в его обращении 5 июня.

Зеленский заявил, что удары врага были целенаправленны и не случайны. Армия РФ намеренно и откровенно разрушает жизнь.

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Херсон. Здание облгосадминистрации

«Херсон. Здание облгосадминистрации. Российские военные ее полностью разрушили. Два удара авиабомбами. Целеустремленные удары, не случайны. Никакого военного смысла. Откровенно разрушают жизнь. Совершенно больные существа», — сказал президент.

Херсон. Здание облгосадминистрации после удара

Он отметил необходимость силы, чтобы заставить РФ перестать разрушать и убивать.

Херсон. Здание облгосадминистрации

«И для всех в мире очевидно, кто именно обладает такой силой, но до сих пор ее не применяет ради мира. К сожалению, не применяет. Благодарю всех в мире, кто помогает это изменить и приблизить достижение реальной безопасности для наших людей», — добавил он.

Напомним, Херсонская ОГА почти уничтожена после второго удара россиян в день.

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Войска РФ утром 5 июня ударили по Херсону по авиации, артиллерии и атаковали город дронами. Повреждены дома, школа, больница, есть пострадавшие. Враг попал и по административным зданиям — горсовету и ОВА.

Ранения получил 74-летний мужчина. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой.

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