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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Удары по Херсонской ОВА: Зеленский сделал заявление (фото)

Российская армия уничтожила здание облгосадминистрации Херсона.

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Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Удары по Херсонской ОВА: Зеленский сделал заявление (фото)

Президент Владимир Зеленский / © Associated Press

На очередной удар КАБами по Херсону, в результате которого уничтожено здание Херсонской облгосадминистрации, отреагировал украинский президент Владимир Зеленский.

Об этом говорилось в его обращении 5 июня.

Зеленский заявил, что удары врага были целенаправленны и не случайны. Армия РФ намеренно и откровенно разрушает жизнь.

Херсон. Здание облгосадминистрации

Херсон. Здание облгосадминистрации

«Херсон. Здание облгосадминистрации. Российские военные ее полностью разрушили. Два удара авиабомбами. Целеустремленные удары, не случайны. Никакого военного смысла. Откровенно разрушают жизнь. Совершенно больные существа», — сказал президент.

Херсон. Здание облгосадминистрации после удара

Херсон. Здание облгосадминистрации после удара

Он отметил необходимость силы, чтобы заставить РФ перестать разрушать и убивать.

Херсон. Здание облгосадминистрации

Херсон. Здание облгосадминистрации

«И для всех в мире очевидно, кто именно обладает такой силой, но до сих пор ее не применяет ради мира. К сожалению, не применяет. Благодарю всех в мире, кто помогает это изменить и приблизить достижение реальной безопасности для наших людей», — добавил он.

Напомним, Херсонская ОГА почти уничтожена после второго удара россиян в день.

Войска РФ утром 5 июня ударили по Херсону по авиации, артиллерии и атаковали город дронами. Повреждены дома, школа, больница, есть пострадавшие. Враг попал и по административным зданиям — горсовету и ОВА.

Ранения получил 74-летний мужчина. Его госпитализировали с минно-взрывной травмой.

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