Удары по Киеву имеют скрытую цель: Маломуж раскрыл замысел Путина

Зачем Путин терроризирует Киев / © Associated Press

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Корректировка воздушных ударов по украинским городам остается одним из главных инструментов агрессии России, регулярно меняющей тактику, графики и форматы своих обстрелов. Прибегая к новым схемам, Кремль пытается получить результаты, которых ему не удалось достичь во время боевых действий на передовой.

Об этом заявил бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж 24 Каналу.

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Какую тактику преследует Путин ударами по Киеву

По словам Маломужа, именно провал стратегических планов заставляет оккупантов смещать фокус на постоянное психологическое и физическое давление, атаковать склады супермаркетов и сервисов, логистику и другую инфраструктуру.

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Основной замысел врага — деморализовать украинцев и заставить страну согласиться на продиктованные условия мира.

Поскольку россияне не имеют успехов на фронте, агрессор расширил географию атак и перешел к круглосуточному воздушному террору. Хотя под прицелом находятся большинство регионов Украины, ключевой вектор ударов сейчас приходится на Киев и Киевскую область.

Маломуж подчеркнул, что для Владимира Путина в преддверии парламентских выборов критически важно продемонстрировать хоть какие-то результаты и создать максимальные трудности для украинского общества.

«Удары по гражданской инфраструктуре, по всем объектам жизнеобеспечения, торговым центрам, логистике, по людям непосредственно в жилых домах — это сегодня тактика и стратегия врага. Чтобы люди каялись и требовали любых условий мира с Россией», — говорит Николай Маломуж.

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Генерал отметил, что Кремль оказался в сложной ситуации: ежедневные потери российских войск составляют около 1,5 тысячи человек, а международные санкции постепенно истощают экономику агрессора. Потерпев поражение, Москва прибегает к тактике «выжженной земли» и пытается искусственно повышать ставки.

«Он в процессе этих террористических атак пытается поднять ставки на такой уровень, чтобы показать и Европе и миру, что он готов на все, даже к ядерной войне. Но этого не будет», — резюмировал экс-руководитель Службы внешней разведки.

Он добавил, что ведущие мировые государства, среди которых США, страны Европы, а также Китай и Индия, уже четко очертили России границы и выдвинули строгие требования по недопустимости применения ядерного оружия.

О чем Путин договорился с Лукашенко

Напомним, российский диктатор Путин снова встретился с белорусским «вассалом». По данным российских пропагандистских СМИ, стороны заявили об успешном развитии торгового взаимодействия, несмотря на внешнее влияние.

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Особое внимание они уделили сотрудничеству в сфере высоких технологий, в частности, заинтересованности Кремля в белорусской микроэлектронике.

Лукашенко отметил, что товарооборот между странами растет как минимум на 12%, а по итогам 2026 года должен существенно превзойти прошлогодние показатели, где значительную долю занимает современная электроника.

Он заверил, что выполняет все договоренности — от сельского хозяйства и топлива по другим вопросам, и добавил, что к новым встречам и обсуждению общих проблем их подталкивает, в частности, и «динамика международных отношений».

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