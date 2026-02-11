Удары по Крыму: что на полуострове может стать целью "Фламинго"

Ракета «Фламинго» / © Associated Press

Украина продолжает наращивать производство дальнобойной крылатой ракеты «Фламинго». Она способна лететь на расстояние в три тысячи километров — достичь даже Сибири. Однако в аннексированном РФ Крыму для этого вооружения также могут быть важные цели.

Об этом заявил военный эксперт Павел Нарожный в комментарии «Крым.Реалии».

Отметим, 30 августа 2025 года ВСУ ударили по российской пограничной заставе в селе Волошино неподалеку от Армянска в Крыму. Были поражены катера и казармы оккупантов. По данным многих телеграм-каналов, атака была осуществлена ракетами-дронами «Фламинго».

По словам Нарожного, выбор целей на полуострове объясняется необходимостью мониторинга первых испытаний и точности попаданий.

«Если верить этой информации, две ракеты попали в цель, а одна — нет. Речь идет о первых тестах, испытаниях. И почему эта цель возле Армянска? Она очень близко к территории, контролируемой Вооруженными силами Украины, и мы можем промониторить результат», — сказал эксперт.

Нарожный отмечает, что «Фламинго» — очень хорошее вооружение для ударов по важным логистическим объектам. К таким, в частности, относится Керченский мост.

«Уничтожить Крымский мост этими ракетами абсолютно реально. Мы можем сказать, что могут уничтожить, например, 10 пролетов. То есть в каждый пролет прилетает по такому „Фламинго“, и такие разрушения могут быть критическими для путинского моста», — рассказал военный эксперт, но добавил, что опоры переправы изначально рассчитаны на значительные нагрузки и полностью разрушить их сложно.

Возможные цели в Крыму

Бывший украинский офицер, военный эксперт из Крыма на условиях анонимности рассказал, что на аннексированном полуострове для этого оружия могут быть важные цели. По его словам, хоть развитой военной промышленности там нет, но есть места хранения ракет и БпЛА, которыми РФ атакует Украину.

По опубликованным данным, добавляет он, после удара по военному заводу в Белгороде в сентябре прошлого года диаметр зоны сплошного разрушения составлял 25 метров, а боевой части в 1000 кг достаточно, чтобы разрушить стандартные укрытия складов.

Важными целями являются электроподстанции, через которые осуществляется транспортировка электроэнергии из России в Крым, а также с полуострова на захваченную территорию Херсона.

«Силы обороны Украины уже наносили удары другими средствами по этим объектам, которые обеспечивают российскую армию электроэнергией. Мощная ракета Фламинго может сделать разрушения необратимыми», — утверждает собеседник издания.

Удар «Фламинго» по «Капустиному Яру»

Украинский Генштаб 5 февраля сообщил, что в январе 2026 года ВСУ ударили ракетами «Фламинго» по полигону Капустин Яр в Астраханской области. В частности, оттуда оккупанты запускают ракету «Орешник».

После удара часть личного состава была эвакуирована с территории. Повреждения получила инфраструктура российских войск, в том числе техническое сооружение по обслуживанию баллистических ракет средней дальности и склад материально-технического обеспечения.

Авиаэксперт Константин Криволап подчеркнул, что эта атака заставила Россию понервничать. Удар ВСУ по полигону был достаточно символичен, считает он. Он был нанесен в момент переговоров с РФ в Абу-Даби. Это была демонстрация, что «карты в руках».