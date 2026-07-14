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Удары по Крыму могут сорвать наступление РФ на юге: анализ ISW
Украина все активнее атакует военные и транспортные объекты в оккупированном Крыму и на территории РФ. В Институте изучения войны объяснили, почему эти удары могут оказаться критическими для наступления россиян на юге.
Силы обороны Украины наращивают интенсивность ударов по Крыму, чтобы нарушить военную логистику РФ, сделать невозможными поставки топлива и изолировать временно оккупированный полуостров. Также для россиян это большой риск срыва наступления на юге Украины.
Об этом пишут в Институте изучения войны.
ВСУ давят на россиян в Крыму, чтобы сорвать наступление на юге
В Службе безопасности Украины сообщили, что в ночь с 12 на 13 июля украинские подразделения провели масштабную спецоперацию, одновременно атаковав ряд стратегических объектов врага, как во временно оккупированном Крыму, так и на территории России.
По данным ведомства, под удар попали два российских патрульных катера проекта 12150 «Мангуст» в Черном море, ангары с военной техникой и спецснаряжением на авиабазе «Багерово» в Крыму, три стационарных радиолокационных станции, грузово-пассажирские паромы «Ейск» и «Мария», на паромном терминале «Крым» в Керчи, паромы «Лаврентий» и «Панагия», а также три резервуара с горючим в порту «Кавказ», железнодорожный эшелон с цистернами на станции «Кавказ» и нефтебаза в Вязниках Ставропольского края.
Украинская армия реализует системную стратегию по перехвату инициативы и изоляции полуострова.
Удары наносят по мостам, ключевым автодорогам и железнодорожной инфраструктуре со стороны Херсонской области, паромным переправам через Керченский пролив, а также по танкерам и гражданским судам оккупантов в Азовском море.
Синхронность украинских атак свидетельствует о высоком уровне планирования и подготовки операций. Если такое давление продолжится, это может сильно подорвать тыловое обеспечение россиян и усложнить наступление на юге.
Как Украина «отрезает» Крым
Напомним, украинские войска начали новый этап кампании по изоляции оккупированного Крыма, атакуя российские морские суда и танкеры.
По данным отчета Института изучения войны, в ночь на 9 июля командующий Сил беспилотных систем майор Роберт «Мадьяр» Бровди сообщил об ударах по 14 российским судам в Азовском море, среди которых 12 бензовозов, буксир «Альфео» и сухогруз.
Аналитики отмечают, что украинские системные удары по наземным транспортным путям ухудшили логистику и заставили Россию полагаться на морские поставки бензина для покрытия его дефицита в Крыму.
Ужесточение атак на топливные танкеры демонстрирует способность Украины быстро адаптироваться к этим изменениям и в дальнейшем нарушать российские поставки и транспортировку топлива между РФ и полуостровом.