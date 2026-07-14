Удары по Крыму могут сорвать наступление РФ на юге: анализ ISW

Удары ВСУ по Крыму / © Associated Press

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Силы обороны Украины наращивают интенсивность ударов по Крыму, чтобы нарушить военную логистику РФ, сделать невозможными поставки топлива и изолировать временно оккупированный полуостров. Также для россиян это большой риск срыва наступления на юге Украины.

Об этом пишут в Институте изучения войны.

ВСУ давят на россиян в Крыму, чтобы сорвать наступление на юге

В Службе безопасности Украины сообщили, что в ночь с 12 на 13 июля украинские подразделения провели масштабную спецоперацию, одновременно атаковав ряд стратегических объектов врага, как во временно оккупированном Крыму, так и на территории России.

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По данным ведомства, под удар попали два российских патрульных катера проекта 12150 «Мангуст» в Черном море, ангары с военной техникой и спецснаряжением на авиабазе «Багерово» в Крыму, три стационарных радиолокационных станции, грузово-пассажирские паромы «Ейск» и «Мария», на паромном терминале «Крым» в Керчи, паромы «Лаврентий» и «Панагия», а также три резервуара с горючим в порту «Кавказ», железнодорожный эшелон с цистернами на станции «Кавказ» и нефтебаза в Вязниках Ставропольского края.

Украинская армия реализует системную стратегию по перехвату инициативы и изоляции полуострова.

Удары наносят по мостам, ключевым автодорогам и железнодорожной инфраструктуре со стороны Херсонской области, паромным переправам через Керченский пролив, а также по танкерам и гражданским судам оккупантов в Азовском море.

Синхронность украинских атак свидетельствует о высоком уровне планирования и подготовки операций. Если такое давление продолжится, это может сильно подорвать тыловое обеспечение россиян и усложнить наступление на юге.

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Как Украина «отрезает» Крым

Напомним, украинские войска начали новый этап кампании по изоляции оккупированного Крыма, атакуя российские морские суда и танкеры.

По данным отчета Института изучения войны, в ночь на 9 июля командующий Сил беспилотных систем майор Роберт «Мадьяр» Бровди сообщил об ударах по 14 российским судам в Азовском море, среди которых 12 бензовозов, буксир «Альфео» и сухогруз.

Аналитики отмечают, что украинские системные удары по наземным транспортным путям ухудшили логистику и заставили Россию полагаться на морские поставки бензина для покрытия его дефицита в Крыму.

Ужесточение атак на топливные танкеры демонстрирует способность Украины быстро адаптироваться к этим изменениям и в дальнейшем нарушать российские поставки и транспортировку топлива между РФ и полуостровом.

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