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Удары по Крыму: РФ пытается переместить логистику кораблей в Новороссийск – Гуменюк

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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Удары по Крыму: РФ пытается переместить логистику кораблей в Новороссийск – Гуменюк

Представитель ОК "Юг" Наталья Гуменюк

По информации Гуменюк, в Черном море находится 7 кораблей и 1 в Азовском. Среди них – минимальное количество боевых кораблей.

Из-за угрозы ударов по Крыму российские корабли боятся базироваться в Севастопольских бухтах, поэтому пытаются передислоцироваться в Новороссийск.

Об этом рассказала начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает "Эспрессо".

"Сейчас корабли РФ тяготеют к чисто историческим Черноморским берегам, к Новороссийску и дальше. Им все больше неуютно в Севастопольских бухтах. Они пытаются передислоцировать и логистику обеспечения базирования", – говорит Гуменюк.

По ее информации, сейчас фиксируется уменьшение развертывания российского флота в акватории Черного моря. В настоящее время в Черном море находится 7 кораблей и 1 в Азовском. Среди них – минимальное количество боевых кораблей.

"В подавляющем большинстве это – пограничные корабли, катера и суда обеспечения. Они могут нести беспилотники, запускаемые из акватории Черного моря, как разведчики для сбора информации. Фиксируем на дежурстве один ракетоноситель, который может быть снаряжен 8-ми "калибрами", – подытожила Гуменюк.

Ранее в ВМС объяснили, что не так с судном "Циклон", которое предназначено для запуска "Калибров" и которое россияне вывели в Черное море.

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Дата публикации
Просмотры
338
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