Удары по Москве 9 мая: "Мадьяр" назвал лучшие цели

Командующий Сил беспилотных систем (СБС) Роберт «Мадьяр» Бровди не видит смысла в субботу, 9 мая, пробивать «стену» российской ПВО, чтобы нанести «символический» удар по Красной площади в Москве, где будет проходить традиционный парад с участием российского президента Владимира Путина.

Об этом он сказал в интервью британскому изданию The Guardian.

По его словам Украина, вероятно, даст «пощечину» Кремлю там, где российская противовоздушная оборона слабее.

«Зачем тратить дроны на „большую стену“, если можно ударить по энергетическому сектору или военным объектам, это будет лучший удар, по периферии», — сказал Роберт Бровди.

Командующий СБС считает, что Украина может одержать победу в войне путем разрушения экономики России, чтобы она больше не могла финансировать свою агрессию.

Путин тратит 40% своего годового бюджета в размере 530 миллиардов долларов на военные нужды, и Бровди оценивает, что 100 миллионов тонн российской нефти стоимостью 100 миллиардов долларов экспортируется каждый год из портов, находящихся в зоне действия его дронов.

Бровди также указывает на потери российских военных от беспилотников.

По информации украинской разведки, уже пятый месяц подряд Кремль теряет больше солдат, чем может набрать, — за месяц 30-34 тысячи.

«Это влияет на боеспособность российской армии, уменьшая ее наступательный потенциал. Это факт», — говорит он.

Напомним, накануне президент Украины Владимир Зеленский ответил на предложение российских властей прекратить огонь в субботу, 9 мая, когда в Москве проходит традиционный парад с участием российского диктатора Владимира Путина. Он посоветовал лидерам государств, близких к России, отказаться от планов посетить парад в Москве.

Ранее Минобороны РФ объявило о перемирии в зоне боевых действий от 8 до 10 мая. Российская сторона призвала Украину к прекращению огня. Кроме того, Москва в очередной раз прибегла к открытому шантажу Украины, манипулируя датой 9 мая.

На нынешнем «параде победы», который пройдет на Красной площади в Москве, «живым щитом» для российского диктатора Владимира Путина будет небольшое количество иностранных гостей. Традиционно столицу государства-агрессора посетят самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

