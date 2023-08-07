Удары по мостам на Херсонщине: Гуменюк сообщила о трудностях у врага с резервами и ресурсами

Удары со стороны ВСУ по мостам в Чонгаре и Геническе Херсонской области привели к тому, что "они не способны помогать врагу поставлять то, что ему нужно — резервы, ресурсы на боевые платформы".

Об этом пресс-секретарь Сил обороны юга Наталья Гуменюк сообщила в эфире телемарафона "Единые новости" 7 августа.

"Я замечу, что Силы обороны не уничтожают инфраструктуру, не уничтожают то, что нам снова понадобится, а уничтожают планы и стратегию врага. Поэтому удары по этим мостам привели их в состояние, когда они не способны помогать врагу поставлять то, что ему нужно – резервы, ресурсы на боевые платформы", – объяснила Гуменюк.

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Она добавила, что российские оккупанты теперь вынуждены пускать в обход то, что они подтягивали из Крыма. Объездные пути проходят через Армянск, а это критически близко к Силам обороны.

"Дальнобойность Сил обороны их (россиян – ред.) очень существенно пугает и удивляет. А теперь им приходится использовать наземный транспортный путь для того, чтобы быть максимально приближенными к Силам обороны. Это поражение, это опять усложнение и замедление логистики. Они пытаются перемежевать свои военные колонны гражданским транспортом", – рассказала пресс-секретарь Сил обороны юга.

Она также обратила внимание на большое движение гражданского транспорта из Крыма, ведь перекрыты все основные артерии – от Крымского моста до мостов Херсонской области, по которым бьют ВСУ.

"Весь поток транспорта сужается к одной артерии. Мы чувствуем это. Отработав по пунктам полевого боеснабжения врага достаточно мощно, видим, что он не может подтянуть ресурсы и снижает количество обстрелов", – сообщила Гуменюк.

Что известно об ударах по мостам в Херсонской области

В оккупированном Геническе и в районе Чонгарского моста 6 августа прогремели мощные взрывы, после которых российские коллаборанты заявили о "прилете" по мосту через Чонгар. Впоследствии украинские военные подтвердили удары по обоим мостам.

В результате ракетного удара был поврежден мост, соединяющий оккупированные Геническ и Арабатскую стрелку. Это один из путей, который соединяет Крым с остальной территорией Украины.

По оценкам аналитиков Института изучения войны, удары по мостам в Херсонской области вдоль критически важных путей сообщения врага – часть украинской кампании, целью которой является создание условий для будущих решительных контрнаступательных операций.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Масированный обстрел Украины и удар по Чонгарскому мосту! Главные новости за 6 августа"

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