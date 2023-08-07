Удары по мостам в Херсонской области являются подготовкой ВСУ к активным действиям – ISW

ВСУ методически пытаются отрезать ВС РФ на юге Украины и нарушить их материально-техническое обеспечение.

Украинские удары по мостам вдоль критически важных российских путей сообщения являются частью украинской кампании, направленной на создание условий для будущих решительных контрнаступательных операций.

Об этом идет речь в аналитическом отчете американского Института изучения войны.

Так, "глава" оккупационной администрации Херсонской области Вадимир Сальдо заявил, что ВСУ выпустили 12 ракет по автомобильному мосту через Генический пролив, а российская ПВО перехватила 9 ракет. Изображения, распространенные российской стороной, показывают значительные повреждения моста. Также российская сторона сообщила об обстреле Чонгарского моста на трассе М-18 (Джанкой-Мелитополь).

"Глава" Крыма Сергей Аксенов утверждал, что ВСУ выпустили 2 ракеты по мосту, одна ракета прошла сквозь российскую ПВО и повредила дорожное полотно. Сообщается, что переправы были атакованы крылатыми ракетами Storm Shadow.

"ISW еще не получили подтверждения того, что российские силы перехватили крылатые ракеты Storm Shadow", — говорится в сообщении аналитиков.

В ISW отмечают, что степень повреждения моста через Генический пролив, вероятно, заставит российских оккупантов перенаправить военные перевозки с Арабатской стрелки на более длинные западные маршруты между оккупированным Крымом и подконтрольной им частью территории Херсонской области. У захватчиков восстановление поврежденного моста через пролив займет гораздо больше времени.

"Украинские удары по мостам вдоль критически важных российских GLOC являются частью украинской кампании блокировки, направленной на создание условий для будущих решительных контрнаступательных операций", — отмечают в ISW.

Напомним, 6 августа по Чонгарскому мосту, соединяющему Крым с Херсонской областью, нанесли ракетный удар. Первое заявление сделал Владимир Сальдо. По его версии, украинские военные обстреляли Чонгарский мост и поселок Чонгар ракетами Storm Shadow.

Впоследствии Вооруженные Силы Украины подтвердили удары по мостам в Чонгаре и Геническе.