Удары по мостам в Крым: ветеран назвал, с чем у оккупантов теперь самые большие проблемы

Теперь снаряды для врага с полуострова едут дольше и доезжает их меньше. Это очень существенно отражается на ходе украинского наступления.

В результате ударов по мостам в Херсонской области, ведущих в оккупированный Крым, украинские военные усложнили логистику российских войск втрое.

Об этом экс-боец батальона "Айдар", ветеран российско-украинской войны и военно-политический эксперт Евгений Дикий рассказал в эфире телемарафона "Единые новости".

По мнению Дикого, после ударов по мостам в Херсонской области у российских захватчиков прежде всего самые большие проблемы возникли с подвозом снарядов.

Также читайте Генштаб сообщил о ситуации на основных направлениях фронта – утренняя сводка

"В первую очередь — с подвозом снарядов. Крым сейчас используется как огромный склад для всей группировки, которая пытается удерживать "линию Суровикина" — российскую мощную линию обороны на Запорожье. Так же — группировки, которая не дает нам высадиться на левый берег Днепра с правого. Полностью эта южная группировка — херсонская и запорожская части — снабжаются снарядами, патронами и техникой вместо подбитой, а подбиваем мы много, фактически одним путем — через полуостров", — пояснил ветеран.

Он отметил, что Крым тоже используется врагом как очень большой резервный склад и как артерия. Туда из России через Крымский мост свозятся ресурсы российских войск, а затем переправляются на оккупированные территории метериковой части Украины.

"Главным слабым местом этой схемы является то, что из России в Крым ведет аж один мост, а с полуострова на материк таких путевых переходов было три. Уже два мы фактически превратили в полностью нерабочие", — отметил Дикий.

По его мнению, россиянам нет смысла восстанавливать поврежденные путепроводы, ведь на это уйдет очень много времени и сил. А после очередного ракетного удара врагу придется начинать все восстанавливать снова.

"Фактически, россиянам остался один путь с полуострова на материк — через Перекопский перешеек. Это единственная точка, где не мостовой переход, а обычная трасса, поэтому тратить на нее ракеты Storm Shadow нам смысла нет. С трассами нам надо бороться иначе — подсунуться туда, чтобы эту трассу взять под артиллерийский контроль. Когда это будет сделано, фактически полностью будет перебито сообщение между полуостровом и материковой частью", – объяснил военно-политический эксперт.

"Но даже сейчас мы усложнили логистику оккупантов ровно в три раза. Им приходится ехать в объезд, они завязаны на один переезд на Перекопском перешейке. Снаряды едут дольше, доезжает их меньше. Это очень существенно отражается на нашем наступлении", – подчеркнул Дикий.

Удары по мостам в Крым

Силы обороны Украины 6 августа нанесли ракетные удары по мосту в оккупированных Геническе и Чонгаре Херсонской области, ведущих в Крым. Сначала о "прилете" по мосту через Чонгарский пролив заявили коллаборанты, а впоследствии удар по этому мосту и по мосту в Геническе подтвердили украинские военные.

Как пояснила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, удары по мостам на Херсонщине привели к тому, что эти мосты "неспособны помогать врагу поставлять то, что ему нужно – резервы, ресурсы на боевые платформы".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Фейгин и Арестович: Южный фронт трещит. Путин готовится к выборам — все уже расписано"

Читайте также: