Силы обороны нанесли удар по мосту через Северский Донец и трём самолётам РФ: подробности от Генштаба / © Генеральный штаб ВСУ / Facebook

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Украинские военные нанесли удар по важному для российской армии переправе через Северский Донец, а также по ремонтной базе оккупантов в Курской области. Кроме того, стало известно о повреждении трёх военно-транспортных самолётов РФ в результате предыдущей атаки.

Об этом сообщил Генштаб.

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По данным военных, 17 ноября и в ночь на 18 ноября Силы обороны нанесли новые удары по логистическим объектам российских оккупантов.

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В частности, вблизи Станицы Луганской украинские защитники нанесли удар по автомобильному мосту через реку Северский Донец. Российские войска используют эту переправу для доставки на передовую боеприпасов, топлива и военной техники.

«После Керченского моста оккупантам приходится привыкать к тому, что мосты у них теперь ломаются чаще, чем их успевают ремонтировать», — отметили в Генштабе.

Кроме того, в ночь на 18 ноября Силы обороны нанесли удар по ремонтной базе российского подразделения вблизи Хомутовки в Курской области.

В России повреждены три военных самолета

В Генштабе также уточнили последствия удара по 123-му авиаремонтному заводу в городе Старая Русса Новгородской области, нанесённого 10 ноября.

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Подтверждено повреждение трёх российских военно-транспортных самолётов. Один из них — Ил-76 — получил особенно серьёзные повреждения.

Эти воздушные суда российская армия использует для переброски личного состава, военной техники и боеприпасов. По информации Генштаба, поврежденные самолеты временно выведены из эксплуатации.

«Удары по ключевым военным целям противника будут продолжаться до тех пор, пока Россия полностью не прекратит вооруженную агрессию против Украины», — добавили в ведомстве.

Напомним, в российской Кемеровской области недалеко от села Ягуново разбился самолет. По предварительным данным, есть погибшие.

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