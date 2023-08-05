Удары по нефтебазе РФ в Феодосии: почему важно уничтожить этот объект — объяснение эксперта

Нехватку топлива будет ощущать гарнизон оккупантов в Крыму и российские войска на юге Украины.

Потеря нефтебазы в Феодосии скажется на всем театре военных действий во время контрнаступления ВСУ, призванного освободить оккупированные РФ украинские территории.

Об этом говорил военный эксперт Михаил Притула в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

"Нефтебаза архиважна для российской армии, поэтому еще из нее будет поставляться не только Черноморский флот, но и гарнизон Крыма при наступлении Вооруженных сил Украины, и оккупированный юг Украины", — пояснил он.

По словам эксперта, оккупанты не смогут быстро пополнить запасы горючего на этой нефтебазе или привезти туда нефтепродукты по железной дороге.

“Если эта нефтебаза будет уничтожена – это будет ощутимо на всем театре военных действий. Она является стратегическим объектом и, вероятно, туда будет прилетать еще, еще и еще, пока она не будет уничтожена", — предположил Михаил Притула.

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Напомним, в ночь на 4 августа в оккупированном Крыму прогремели взрывы в районе города Феодосия.

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