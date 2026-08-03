Удары по НПЗ дали результат: переработка нефти в России упала до минимума за 24 года

Нефтяная инфраструктура / © Associated Press

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Украина в июле усилила атаки на российскую нефтяную инфраструктуру, поочередно нанося удары по нефтеперерабатывающим заводам, танкерам, морским терминалам и трубопроводам. Изменение целей усложняет для Москвы прогнозирование рисков и создает дополнительную неопределенность для поставок нефти.

Об этом пишет Bloomberg, проанализировавший публичные сообщения Украины и России.

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По подсчетам агентства, в июле по меньшей мере 30 ударов пришлись на крупные российские НПЗ, нефтяные танкеры, морскую инфраструктуру и основные трубопроводные объекты. Это второй по величине месячный показатель с начала полномасштабной войны.

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В статистику не включили еще восемь атак на танкеры, связанные с терминалом Каспийского трубопроводного консорциума в Черном море, поскольку ответственность за них никто официально не взял. В случае подтверждения причастности Украины июль может стать рекордным месяцем по количеству атак на связанные с Россией нефтяные активы.

Сначала НПЗ, затем танкеры

В первой половине июля основными целями были российские нефтеперерабатывающие заводы. Среди них — предприятие в Омске, крупнейший НПЗ России, расположенный более чем в 2500 километрах от украинской границы.

Остановка или сокращение работы заводов заставило российские компании увеличивать продажу сырой нефти за границу. Объемы ее переработки внутри страны при этом упали до самого низкого уровня с мая 2002 года.

Во второй половине месяца удары все чаще приходились на танкеры и логистические маршруты. Это дало части НПЗ время для ремонта и возобновления работы, однако создало новые риски для экспорта готовой продукции и сырой нефти.

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По оценке EA Analytics, в июле Россия перерабатывала в среднем около 3,6 млн баррелей нефти в сутки. Это несколько выше предыдущего прогноза в 3,5 млн, однако примерно на треть меньше обычного сезонного уровня.

В конце июля Украина снова вернулась к атакам на НПЗ: за последние три дня месяца под удары попали еще три крупных предприятия, а впоследствии — еще четыре.

Экспорт через Черное море замедлился

Удары в Черном и Азовском морях повлияли на работу южных российских портов.

По данным Bloomberg, в течение недели до 26 июля в Новороссийске загрузили всего четыре нефтяных танкера. Для сравнения, в предыдущие две недели их было семь и восемь соответственно.

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Через Новороссийск проходит около 20% российского морского экспорта сырой нефти, поэтому перебои в работе порта могут отразиться на общих объемах снабжения.

Перед этим стало известно о нескольких атаках на крупные танкеры. Один из них должен был использоваться для загрузки нефти из терминала Каспийского трубопроводного консорциума — основного маршрута экспорта казахстанской нефти.

Украинские военные сообщали по меньшей мере о 125 атаках на связанные с Россией суда, в том числе об ударах по 90 танкерам в Черном и Азовском морях. Bloomberg отмечает, что он не смог независимо проверить эти данные. В них также входят небольшие суда, которые перевозили топливо в оккупированный Крым.

После ужесточения атак российское Министерство обороны предупредило суда об опасности навигации в Черном море.

Может ли Россия перенаправить нефть

Россия может частично переориентировать экспорт из Новороссийска на балтийские порты, однако их мощностей может оказаться недостаточно.

Старший вице-президент Rystad Energy Хорхе Леон отметил, что резервы трубопроводов, хранилищ и танкерного флота вряд ли позволят полностью компенсировать все объемы, которые могут выпасть из-за перебоев в Черном море.

Кроме того, балтийская инфраструктура также остается уязвимой к атакам, уже демонстрировавшим удары в начале года.

От чего будут зависеть дальнейшая ситуация

Старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги Сергей Вакуленко считает, что дальнейшая ситуация будет зависеть от количества беспилотников, которые есть у Украины, и от выбора целей для ударов.

«Будущая российская нефтепереработка и экспорт нефти зависит от количества беспилотников в распоряжении Украины и от ее решения направлять их на конкретные цели», — заявил он.

По словам эксперта, усиление российской противовоздушной обороны может уменьшить количество дронов, достигающих целей, однако не способно полностью защитить нефтяную инфраструктуру.

На фоне перебоев Москва продлила запрет на экспорт большей части дизельного топлива и бензина, пытаясь не допустить дефицита на внутреннем рынке.

Главнокомандующий ВСУ Михаил Драпат ранее заявлял, что Украина работает над снижением военно-экономического потенциала России и использует для этого асимметричные подходы и собственные технологии.

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