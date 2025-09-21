Удары по НПЗ стали "козырными картами" Украины в переговорах с Россией

Удары по НПЗ РФ / © ТСН

Украина существенно укрепила свои позиции в войне, нанося серии ударов дронами по российским нефтеперерабатывающим заводам. Эти атаки уже вывели из строя часть ключевых объектов топливной инфраструктуры, напрямую влияющую на экономику РФ и создающую для Киева дополнительные рычаги в будущих переговорах.

Об этом говорится в материале Forbes.

Летом и в начале осени украинские беспилотники атаковали минимум десять нефтеперерабатывающих заводов в России. Под ударами оказались Рязанский НПЗ в Подмосковье, Новокуйбышевский Самарской области и Волгоградский завод. Часть объектов пришлось временно остановить, что сократило около 17% от общих мощностей переработки нефти – примерно 1,1 млн баррелей в сутки.

Технологическое преимущество

Украинские инженеры модернизировали дроны "Февраль", увеличив их дальность полета до более чем 2000 км. Благодаря искусственному интеллекту беспилотники способны точно наводиться на цели даже в условиях активных помех. Это позволяет Украине получать глубокие тыловые объекты на территории РФ, оставляя Россию без эффективных средств противодействия.

Финансовое давление и перспектива переговоров

Уничтожение НПЗ уже привело к дефициту топлива внутри страны, рекордному росту цен на бензин и ограничению экспорта. Для Кремля это означает падение валютной выручки от нефти, а также необходимость тратить средства на ремонт и защиту объектов вместо финансирования войны. Аналитики считают, что удары по энергетике создают долгосрочную нагрузку на экономику РФ и ограничивают ее возможности на фронте.

Пока удары по нефтеперерабатывающим заводам бьют по экономике РФ, военные расходы Кремля постоянно растут. Летнее наступление русской армии оказалось чрезвычайно затратным и практически безрезультатным.

Потери техники и личного состава

По данным украинской стороны, только к концу августа россияне потеряли более 2100 единиц бронетехники, 1200 танков, 7300 артсистем и 19 тысяч военных. Даже если цифры частично завышены, масштабы потерь внушительны. При этом российские войска так и не смогли захватить ни одного крупного украинского города, встретив хорошо укрепленные оборонные рубежи и форсирование рек.

Украинские FPV-дроны продолжают играть ключевую роль, уничтожая российскую технику и срывая попытки координированных наступательных маневров.

Неэффективные ракетные и дроновые атаки

РФ пытается нарастить интенсивность ударов, модернизируя Шахеды и усиливая ракетные обстрелы. Это значительно повышает стоимость каждой атаки, но результат минимален: большинство беспилотников уничтожается украинским ПВО или срывается благодаря системам радиоэлектронной борьбы.

Война превратилась в экономическое истощение. Для России это означает растущие издержки, сокращение доходов и отсутствие стратегических результатов. Такая ситуация может подтолкнуть Кремль к новым переговорам - под давлением как внутреннего недовольства, так и международных партнеров.

Эксперты считают, что если Киев сохранит инициативу, совмещая удары по экономике и обороне РФ, Украина сможет подойти к переговорам с гораздо более сильными позициями.

Ранее сообщалось, что российская государственная компания "Транснефть" предупредила о возможном сокращении добычи в результате атак украинских беспилотников на ключевые экспортные порты и НПЗ.

Мы ранее информировали, что в ночь на 16 сентября украинские бойцы ударили по Саратовскому нефтеперерабатывающему заводу РФ.