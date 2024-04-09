Удары по НПЗ значительно снизили нефтеперерабатывающие мощности РФ: власти обратились к Казахстану – ISW

Россия обратилась к Казахстану с просьбой о создании резерва бензина.

Атаки украинских беспилотников по нефтеперерабатывающим заводам заставляют Россию искать импорт бензина из Казахстана. Источники Reuters говорят, что РФ попросила Казахстан создать "чрезвычайный резерв" в 100 тысяч тонн бензина на случай дефицита.

Об этом пишут аналитики Института изучения войны.

"Один из неназванных источников заявил, что Казахстан и Россия уже достигли соглашения, разрешающего России использовать казахстанские запасы бензина в неопределенных объемах. В то же время советник министра энергетики Казахстана Шингис Ильясов заявил, что министерство энергетики не получало такого запроса от своего российского коллеги", — говорят аналитики

Reuters со ссылкой на собственные данные сообщило, что постоянные ушибы беспилотников привели к остановке около 14% общих нефтеперерабатывающих мощностей России.

Ранее Reuters также сообщал, что Россия значительно увеличила импорт бензина из Белоруссии. Так, в марте Россия импортировала 3000 тонн бензина из Беларуси.

"Недавние попытки России импортировать бензин из Беларуси и Казахстана показывают, что Россия, вероятно, все больше озабочена немедленными внутренними поставками дистиллятов нефтепродуктов после ударов Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам", — резюмировали в ISW.

Напомним, в Орске после повторного прорыва дамбы приостановил работу нефтеперерабатывающий завод.

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