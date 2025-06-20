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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Удары по Одессе: россияне повредили железнодорожный вокзал

На одесском вокзале поражениям подверглись контактная сеть и рельсошпальная решетка.

Автор публикации
Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
Беспилотник-камикадзе "Шахед"

Беспилотник-камикадзе «Шахед»

Из-за атаки по Одессе российскими беспилотниками в ночь на 20 июня была повреждена инфраструктура железнодорожного вокзала.

Об этом сообщила «Укрзализныця».

«В результате ночной атаки дронов повреждена инфраструктура железнодорожного вокзала Одессы», — указано в заявлении.

Были поражены контактная сеть и рельсошпальная решетка.

Обошлось без пострадавших. Специалисты «Укрзализныци» ликвидируют последствия.

Поезда курсируют по графику.

Напомним, в ночь на 20 июня российские войска массированно ударили по Одессе беспилотниками. Была повреждена гражданская инфраструктура и возник пожар.

Местные власти уточнили, что в Одессе повреждены несколько многоэтажек, автомобили, корпуса высших учебных заведений. Горели многоквартирные жилые дома.

Всего в городе зафиксировано более 10 попаданий. Известно о 13 пострадавших.

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