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Удары по Одессе: россияне повредили железнодорожный вокзал
На одесском вокзале поражениям подверглись контактная сеть и рельсошпальная решетка.
Из-за атаки по Одессе российскими беспилотниками в ночь на 20 июня была повреждена инфраструктура железнодорожного вокзала.
Об этом сообщила «Укрзализныця».
«В результате ночной атаки дронов повреждена инфраструктура железнодорожного вокзала Одессы», — указано в заявлении.
Были поражены контактная сеть и рельсошпальная решетка.
Обошлось без пострадавших. Специалисты «Укрзализныци» ликвидируют последствия.
Поезда курсируют по графику.
Напомним, в ночь на 20 июня российские войска массированно ударили по Одессе беспилотниками. Была повреждена гражданская инфраструктура и возник пожар.
Местные власти уточнили, что в Одессе повреждены несколько многоэтажек, автомобили, корпуса высших учебных заведений. Горели многоквартирные жилые дома.
Всего в городе зафиксировано более 10 попаданий. Известно о 13 пострадавших.