Удары по Одессе: россияне повредили железнодорожный вокзал

Беспилотник-камикадзе «Шахед»

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Из-за атаки по Одессе российскими беспилотниками в ночь на 20 июня была повреждена инфраструктура железнодорожного вокзала.

Об этом сообщила «Укрзализныця».

«В результате ночной атаки дронов повреждена инфраструктура железнодорожного вокзала Одессы», — указано в заявлении.

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Были поражены контактная сеть и рельсошпальная решетка.

Обошлось без пострадавших. Специалисты «Укрзализныци» ликвидируют последствия.

Поезда курсируют по графику.

Напомним, в ночь на 20 июня российские войска массированно ударили по Одессе беспилотниками. Была повреждена гражданская инфраструктура и возник пожар.

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Местные власти уточнили, что в Одессе повреждены несколько многоэтажек, автомобили, корпуса высших учебных заведений. Горели многоквартирные жилые дома.

Всего в городе зафиксировано более 10 попаданий. Известно о 13 пострадавших.