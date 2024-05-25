Удары по оккупированному Крыму: французские эксперты назвали важные цели

Уничтожение российских средств наблюдения на полуострове позволит создать безопасные условия для прибытия современных истребителей F-16 в Украину.

Французские эксперты назвали возможные цели для ударов ВСУ по оккупированному Крыму, объяснив, как это связано с запланированным прибытием истребителей F-16.

Соответствующий опрос опубликовала газета Le Monde.

Среди целей, которые называли эксперты – корабли Черноморского флота РФ, которые из-за обстрелов держатся подальше от западной части Черного моря и не угрожают судоходству в Одессе. Кроме того, своими ударами Силы обороны Украины нарушают логистику российских окупантов из оккупированного Крыма на материковую часть Украины.

Однако главной целью были названы российские средства наблюдения на полуострове, уничтожение которых позволит создать безопасные условия для прибытия современных истребителей F-16 в Украину.

"Россияне используют свои средства наблюдения в Крыму, чтобы узнавать, что происходит на западной Украине. Важно уничтожить эти инструменты, чтобы россияне не увидели прибытие F-16 в реальном времени, что позволило бы им отреагировать", — пояснил эксперт по международным рискам Стефан. Одран.

При этом, по словам научного директора Института стратегических и оборонных исследований Тибо Фуйе, удары по целям в Крыму не увеличивают дефицит боеприпасов, поскольку дроны большой дальности и крылатые ракеты SCALP/Storm Shadow не используются в боевых действиях на фронте.

Напомним, под Алуштой, во временно оккупированном Крыму, в ночь на 24 мая был поражен узел связи солдат РФ воинской части 28735. По данным "АТЕШ", были нанесены значительные повреждения оборудованию и были уничтожены многие оккупанты.

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