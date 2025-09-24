Удары по полигонам ВСУ: почему гибнут военные в тылу и кто виноват

Военный ВСУ

Военные полигоны и обучающие центры в Украине все чаще становятся мишенями для российских атак. Несмотря на то, что военные пытаются соблюдать все меры безопасности, враг наносит удары, приводящие к значительным потерям среди личного состава.

Почему трагедии повторяются и кто должен понести ответственность читайте в материале ТСН.ua.

Россияне атаковали учебный полигон на Черниговщине

Российские войска 24 сентября нанесли комбинированный удар по территории одного из учебных подразделений Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

В Сухопутных войсках отмечают, что враг атаковал двумя баллистическими ракетами «Искандер».

«В результате точного попадания в укрытие, несмотря на принятые меры безопасности, к сожалению, полностью избежать потерь среди личного состава не удалось. На месте работают экстренные службы. Раненым оперативно оказывается вся необходимая медицинская помощь», — добавили в командовании.

Пока официально не сообщается где именно произошел удар. Однако днем 24 сентября ВСУ предупреждали о беспилотнике в небе над поселком Гончаровское на Черниговщине, а также о скоростных целях, двигавшихся в его направлении.

Российский обстрел / © Associated Press

Автор Telegram-канала «Николаевский Ваньок» резко отреагировал на обстрел россиянами учебного подразделения в Черниговской области.

В своем сообщении он отметил, что инцидент стал очередным провалом в работе тех, кто отвечает за прикрытие неба в регионе. По его словам, такие атаки ведут к потерям среди военных даже при соблюдении всех норм безопасности.

Что известно о предварительных атаках на полигон на Черниговщине

Ранее армия РФ уже атаковала учебный полигон в Черниговской области. Речь идет о трагедии 29 июля. Тогда российские войска нанесли ракетный удар баллистической ракете «Искандер-М» с кассетным боезарядом. Тогда в Генштабе сообщали, что в результате атаки погибли три военнослужащих, 18 — были ранены.

Эксперт по дронам и противодронной работе Сергей Бескрестнов отметил, что под обстрелами оказался именно Гончаровский полигон.

«Все знали, что БПЛА корректировщик висит над объектом. Все слышали тревогу. Никаких сотен и десятков погибших там нет, но, к сожалению, совсем без жертв не обошлось», — отметил Бескрестнов.

12 августа полигон в Черниговской области снова попал под российский обстрел. Тогда армия РФ атаковала российские войска и применили ракеты с кассетными боеприпасами. Тогда несмотря на то, что военные успели получить сигнал тревоги, при попытке скрыться часть из них попала под удар.

По предварительным данным, один военнослужащий погиб, 11 получили ранения. Еще 12 человек обратились за помощью с контузиями и симптомами сильного стресса.

Враг не впервые атакует учебные центры украинских военных

В начале июня русские войска обстреляли другое учебное подразделение Сухопутных войск ВСУ. По предварительным данным, погибли 12 военных, более 60 получили ранения.

Как сообщали в Сухопутных войсках ВСУ, на момент удара личный состав находился в хранилищах, поскольку построений не производилось.

По словам спикера Сухопутных войск Виталия Саранцева, оказавшийся под обстрелами учебный центр расположен возле села Черкасское в Самарском (Новомосковском) районе на Днепропетровщине.

На фоне этой трагедии командующий Сухопутными войсками генерал-майор Михаил Драпатый заявил, что уходит с должности.

«Это осознанный шаг, продиктованный моим личным чувством ответственности за трагедию на 239-м полигоне, в результате которой погибли наши воины. Как командующий я не смог в полной мере обеспечить исполнение своих приказов. Не прижал, не убедил, не изменил отношения к человеку в строю. Это моя ответственность», — писал Драпатый в своем Telegram.

Генерал Драпатий заявил, что полная ответственность за трагедию лежит на командовании. Он назвал круговую поруку и безнаказанность ядом для армии, с которой сражался, но его усилий оказалось недостаточно.

Генерал-майор Михаил Драпатый

По его словам, армия живет, когда командиры несут личную ответственность за жизнь подчиненных и умирает, когда за потери никто не отвечает.

Впоследствии, 4 июня, кафиры нанесли ракетный удар по учебному подразделению ВСУ в Полтавской области. В результате атаки два человека скончались в больнице.

Следующий удар по тренировочному полигону произошел 22 июня в Николаевской области. В результате атаки погибли три человека, а 14 были ранены.

Ранее 20 мая Россия ударила ракетой по военным в Сумской области. Тогда погибли шесть военных, а более десяти получили ранения. Тогда бойцы обвиняли командование в игнорировании безопасности при атаке на полигон в Сумской области.

Война в Украине / © Getty Images

Кроме того, в марте 2025 года нанесла удар по полигону вблизи Днепра на расстоянии более 100 километров от линии фронта.

Тогда ДБР открыло уголовное производство по факту гибели и ранения украинских военнослужащих в результате ракетного удара РФ по статье о небрежном отношении к военной службе, совершенном в условиях военного положения или в боевой обстановке.

Также в ноябре 2023 года российская ракета убила 19 бойцов 128-й отдельной горно-штурмовой бригады во время церемонии награждения в прифронтовом селе в Запорожье. Инцидент также привел к жертвам гражданского населения. После трагедии командир бригады был отстранен от должности.

Почему трагедии повторяются

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии для Фокуса рассказал, что главная причина трагедии — отсутствие эффективной системы безопасности на полигонах. Он отметил, что систему создавал нынешний главнокомандующий ВСУ Сырский, потому ее недостатки могли остаться незамеченными.

Жданов обращает внимание на конкретные проблемы: отсутствие реакции на вражеские дроны, невыполнение протоколов безопасности и низкую дисциплину.

Военный эксперт Олег Жданов

«Почему разведывательный дрон противника может часами находиться в воздушном пространстве над полигоном и почему его не сбивают? Где средства радиотехнической разведки, которые должны выявлять такие угрозы? Почему личный состав не был отведен в безопасное место или не укрыт, если угроза была очевидна? Эти вопросы должны быть адресованы руководству учебных центров, потому что именно они отвечают за организацию и дисциплину», — отметил эксперт.

По мнению эксперта, только коренные изменения в системе подготовки и управления могут предотвратить повторение трагедий. Устаревшие подходы в условиях современной войны с дронами прямо угрожают жизнью солдат.

Что говорят в Сухопутных войсках

В Сухопутных войсках, отвечая на запрос NV, в августе рассказали о мероприятиях, как проводят на военных полигонах после ряда трагических для украинцев российских ракетных ударов.

Там подчеркнули, что все обстоятельства вражеских ударов по учебным центрам и полигонам тщательно выясняются в рамках служебных расследований. Специалисты анализируют причины и последствия каждого инцидента.

Представители Сухопутных войск сообщили, что сохранение жизни и здоровья личного состава является приоритетной задачей командования.

Для противодействия ракетным, авиационным и беспилотным угрозам реализуется ряд превентивных мер, среди которых:

оптимизация службы;

рассредоточение личного состава в местах с повышенным риском;

активное применение маскировки и других средств предотвращения обнаружения войск противником;

инженерное оборудование территории и сооружение укрытий в соответствии со стандартами безопасности;

проведение дополнительных учебно-тренировочных мероприятий с подразделениями по действиям при угрозе удара.

