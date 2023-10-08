Удары по пункту управления, составу и артиллерии россиян: что происходит на фронте

Вооруженные силы осуществляют наступательные операции на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. Украинские войска имели частичный успех северо-восточнее Андреевки Донецкой области.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

За прошедшие сутки на фронте произошло 68 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность по недопущению переброски украинских войск на угрожающие направления. Враг также увеличивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 13 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении силы обороны отразили шесть атак врага в районе Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении противник безуспешно пытался восстановить утраченное положение в районе Андреевки.

На Авдеевском и Марьинском направлениях враг совершил более 20 неудачных атак в районах Авдеевки, Первомайского, Марьинки, Красногоровки и Новомихайловки Донецкой области.

На Шахтерском направлении украинские воины отразили около 10 атак врага в районах населенных пунктов Водяное и Золотая Нива Донецкой области.

На Херсонском направлении Силы обороны ведут контрбатарейную борьбу, уничтожают составы и успешно поражают тылы противника.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла восемь ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. А также пять ударов по зенитно-ракетным комплексам россиян. Кроме того, украинские защитники уничтожили четыре враждебных БПЛА оперативно тактического уровня.

Подразделения ракетных войск поразили артиллерийское средство, район сосредоточения личного состава и станцию РЭБ противника.

Ранее стало известно, что украинские военные продвинулись к северу от Копаней и Новопрокоповки на Таврическом направлении. Больше об успехах ВСУ читайте в новости.

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