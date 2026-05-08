Удары по РФ накануне 9 мая: Генштаб подтвердил масштабную атаку

Пожар на НПЗ в Ярославле

В ночь на пятницу, 8 мая, украинские защитники нанесли серии прицельных ударов по критической инфраструктуре россиян, выведя из строя стратегический нефтеперерабатывающий завод в Ярославле, базу хранения дронов в Ростове-на-Дону и ключевые логистические узлы на временно оккупированных территориях. На пострадавших объектах возникли масштабные пожары.

О последствиях масштабной атаки сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Удар по энергетическому сердцу РФ и базам дронов

Одной из ключевых целей стал нефтеперерабатывающий завод «Ярославльский» в Ярославской области, являющийся стратегическим предприятием с мощностью переработки около 15 млн тонн нефти в год. В результате атаки на территории завода вспыхнул пожар, ставящий под угрозу поставку бензина и реактивного горючего для логистики оккупационных войск. Параллельно с этим в Ростове-на-Дону успешно атакован склад хранения дронов, где также зафиксировано сильное возгорание.

Не менее результативными стали удары по оккупированной Луганской области. В частности, поражены нефтебаза «Луганская», а также большие склады горюче-смазочных материалов в районах Петропавловки и Новоникольского. Кроме того, под огонь попало ремонтное подразделение захватчиков в Ровеньках, что существенно ограничит возможности врага по восстановлению поврежденной техники.

Разгром ПВО и узлов связи на Юге

В Запорожском направлении Силы обороны прицельно отработали по системе управления и противовоздушной обороны оккупантов. В районе Михайловки был уничтожен зенитный ракетный комплекс «Тор-М2», а в районе Мысового на территории оккупированного Крыма поражена редкая радиолокационная станция «Каста-2Е», отвечавшая за обнаружение воздушных целей.

Дополнительно украинские защитники вывели из строя узлы связи врага в районах Зеленополя, Новомихайловки и Конских Роздоров. Эти точечные удары серьезно нарушают координацию подразделений оккупантов непосредственно перед линией фронта и лишают их возможности оперативно реагировать на действия украинских войск.

«Силы обороны Украины и далее будут системно наносить поражения по объектам противника до полного прекращения вооруженной агрессии российской федерации против Украины», — говорится в сообщении Генштаба.

Напомним, Генштаб обнародовал новые данные безумных потерь россиян за сутки. По состоянию на 8 мая 2026 года потери оккупантов на фронте в Украине пересекли новую психологическую отметку и достигли 1 339 190 человек.

