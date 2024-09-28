Удары по России: кто первым узнает о разрешении на применение западного оружия

Украинский президент побеседовал со всеми сторонами, от которых зависит принятие этого решения.

Первыми о разрешении на применение западного дальнобойного оружия по территории РФ узнают россияне.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил пресс-секретарь президента Зеленского Сергей Никифоров.

По его словам, глава украинского государства обсудил разрешение на удары вглубь России со всеми сторонами, от которых зависит принятие этого решения, а именно с руководством Италии, Франции, Британии и США.

"Хотя сейчас нет однозначного разрешения, но это огромное давление на партнеров со стороны Украины. Мы надеемся, что партнеры поддадутся", — подчеркнул Никифоров.

При этом он добавил, что первым о предоставлении такого разрешения узнают россияне, а уже после этого будет официальное сообщение.

"Окончательного решения для вас у меня сейчас нет", — отметил пресс-секретарь президента.

Напомним, ранее издание The Times, подводя итоги визита в США президента Украины Владимира Зеленского, сообщило, что Белый дом не рискует разрешать удары по территории России дальнобойными западными ракетами из-за угроз российского президента Владимира Путина применить ядерное оружие.

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