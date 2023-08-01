Удары по России снижают способность Кремля вести войну против Украины — NYT

Каждый раз, когда беспилотник взрывается в центре Москвы, в Кремле растет страх по поводу того, куда Украина ударит в следующий раз.

Атаки БПЛА на Москву и другие регионы России снижают способность Кремля вести войну против Украины. Они провоцируют разногласия среди российского командования.

Об этом пишет издание The New York Times.

Издание процитировало президента Украины Владимир Зеленского, который накануне заявил, что "постепенно война возвращается на территорию России — в ее символические центры и военные базы, и это неизбежный, естественный и абсолютно справедливый процесс".

Его публичное признание ударов Украины по России ознаменовало изменения после нескольких месяцев, в течение которых Киев сохранял публичную позицию молчания или двусмысленности в отношении таких атак.

Издание пишет, что целями атак на территории России являются лишь военные объекты, помогающие вести войну против Украины. По мнению аналитиков, такие удары, в частности, по Москве, несут не только символическое, но и стратегическое значение.

"Атаки Украины на Россию — это больше, чем просто символическое возмездие... и могут иметь решающее значение для более широких усилий Киева, направленных на ослабление способности Кремля вести войну. Они могут заставить российских военных стратегов принимать сложные решения о том, как разворачивать ресурсы, и углубить и без того глубокие разногласия в российском командовании", — говорится в материале.

Бывший главнокомандующий армией США в Европе Бен Годжес считает, что удары по России следует рассматривать в контексте контрнаступления Украины по возвращению оккупированных земель на юге и востоке страны.

"Единственное преимущество россиян — это масса. Массированная пехота и артиллерия", — сказал он.

Именно поэтому лучший способ нейтрализовать это преимущество – уничтожить, ухудшить или нарушить работу штаб-квартиры и логистики, сказал Годжес. Удары в России, в частности, создают проблемы определения приоритетов для российского высшего командования.

По его словам, всякий раз, когда беспилотник взрывается в центре Москвы, в Кремле растет неопределенность и страх относительно того, куда Украина ударит в следующий раз.

Напомним, несколько беспилотников атаковали Москву в ночь на 1 августа и снова попали в башни бизнес-центра "Москва-Сити". Россия во всем традиционно обвинила Украину. ТСН.ua собрал все, что известно о ночном налете дронов на Москву.

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