Удары по России западным оружием: какими будут последствия игнорирования запрета — Коваленко

При условии соответствующего разрешения Силы обороны Украины могли бы уничтожать российскую авиацию 24/7 в радиусе 100 км от границы с РФ.

Применение западного оружия на территории России без разрешения партнеров может оказать крайне негативные последствия для Украины.

Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире телеканала "Киев24".

“Мы можем в дальнейшем не получать такую номенклатуру вооружения. Нам могут ограничить предоставление разведывательной информации и тогда мы не сможем его [оружие] наводить, даже если будем получать его от Франции, или будут другие какие-либо ограничения. Поэтому это достаточно серьезный вопрос, не надо спешить..." — подчеркнул он.

Александр Коваленко напомнил прошлогоднюю операцию по уничтожению над территорией РФ нескольких самолетов и вертолетов вражеской армии, к которой, якобы, могли привлечь американские комплексы Patriot.

После этого такие ситуации не повторялись. Только сейчас появилась информация в западных СМИ, что в Вашингтоне были недовольны такими действиями. И могли быть ответные последствия”, — отметил он.

По его словам, при условии соответствующего разрешения Силы обороны Украины могли бы уничтожать российскую авиацию 24/7 в радиусе 100 км от границы с РФ. Однако делать это без согласия партнеров было бы игрой с огнем, поскольку реакция может оказаться отрицательной.

Напомним, 13 мая 2023 года российская военная авиация понесла значительные потери в небе над Брянской областью, граничащей с Украиной. Среди звучавших тогда версий было и применение для уничтожения воздушных целей дальнобойной системы ПВО – Patriot.

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