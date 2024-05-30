Удары по России западным оружием: какими будут последствия игнорирования запрета — Коваленко

При условии соответствующего разрешения Силы обороны Украины могли бы уничтожать российскую авиацию 24/7 в радиусе 100 км от границы с РФ.
Применение западного оружия на территории России без разрешения партнеров может оказать крайне негативные последствия для Украины.
Такое мнение высказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире телеканала "Киев24".
“Мы можем в дальнейшем не получать такую номенклатуру вооружения. Нам могут ограничить предоставление разведывательной информации и тогда мы не сможем его [оружие] наводить, даже если будем получать его от Франции, или будут другие какие-либо ограничения. Поэтому это достаточно серьезный вопрос, не надо спешить..." — подчеркнул он.
Александр Коваленко напомнил прошлогоднюю операцию по уничтожению над территорией РФ нескольких самолетов и вертолетов вражеской армии, к которой, якобы, могли привлечь американские комплексы Patriot.
После этого такие ситуации не повторялись. Только сейчас появилась информация в западных СМИ, что в Вашингтоне были недовольны такими действиями. И могли быть ответные последствия”, — отметил он.
По его словам, при условии соответствующего разрешения Силы обороны Украины могли бы уничтожать российскую авиацию 24/7 в радиусе 100 км от границы с РФ. Однако делать это без согласия партнеров было бы игрой с огнем, поскольку реакция может оказаться отрицательной.
Напомним, 13 мая 2023 года российская военная авиация понесла значительные потери в небе над Брянской областью, граничащей с Украиной. Среди звучавших тогда версий было и применение для уничтожения воздушных целей дальнобойной системы ПВО – Patriot.
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