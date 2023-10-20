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Удары по российским аэродромам: почему это важно для ситуации на фронте — Игнат

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Богдан СкавронБогдан Скаврон
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Удары по российским аэродромам: почему это важно для ситуации на фронте — Игнат

Россияне применяют против ВСУ ударный вертолет Ка-52М/Фото: The War Zone

Спикер Воздушных сил объяснил целесообразность атак на места базирования вражеской авиации на примере Чернобаевки.

Вражеские аэродромы являются базами для обслуживания боевых вертолетов российской армии, поэтому их необходимо отодвинуть от фронта.

Об этом в эфире национального телемарафона говорил спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат.

Он привел пример аэродрома в Чернобаевке, где украинские войска постоянно уничтожали российскую вертолетную технику, пока оккупанты наконец-то поняли, что им надо убираться оттуда и отошли подальше.

“Соответственно это увеличивает время подлета их вертолетов к передней линии. Соответственно, у нас есть больше времени на то, чтобы отреагировать на ту или иную угрозу... Любой аэродром – это, в конечном счете, база для того, чтобы обслуживать вертолеты... Поэтому то, что они получают меньше таких площадок, это, безусловно, хорошо для нас", — заметил Юрий Игнат.

Как сообщалось ранее, удары украинских войск по аэродромам во временно оккупированных Бердянске и Луганске были одной из мощнейших атак за весь период полномасштабной войны.

Напомним, СтратКом ВСУ сообщил в ночь на 17 октября, что украинские войска нанесли успешные удары по вертолётам и оборудованию аэродромов врага.

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Дата публикации
Просмотры
128
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