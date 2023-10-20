Удары по российским аэродромам: почему это важно для ситуации на фронте — Игнат

Вражеские аэродромы являются базами для обслуживания боевых вертолетов российской армии, поэтому их необходимо отодвинуть от фронта.

Об этом в эфире национального телемарафона говорил спикер Воздушных сил полковник Юрий Игнат.

Он привел пример аэродрома в Чернобаевке, где украинские войска постоянно уничтожали российскую вертолетную технику, пока оккупанты наконец-то поняли, что им надо убираться оттуда и отошли подальше.

“Соответственно это увеличивает время подлета их вертолетов к передней линии. Соответственно, у нас есть больше времени на то, чтобы отреагировать на ту или иную угрозу... Любой аэродром – это, в конечном счете, база для того, чтобы обслуживать вертолеты... Поэтому то, что они получают меньше таких площадок, это, безусловно, хорошо для нас", — заметил Юрий Игнат.

Как сообщалось ранее, удары украинских войск по аэродромам во временно оккупированных Бердянске и Луганске были одной из мощнейших атак за весь период полномасштабной войны.

Напомним, СтратКом ВСУ сообщил в ночь на 17 октября, что украинские войска нанесли успешные удары по вертолётам и оборудованию аэродромов врага.

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