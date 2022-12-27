Удары по российским аэродромам усложняют оккупантам массированные атаки на Украину – NYT

Недавние взрывы на авиабазах РФ показывают все большее истощение запасов крылатых и тактических баллистических ракет в стране.

Недавний взрыв на авиабазе в Энгельсе Саратовской области заставил россиян увести как можно дальше свою стратегическую авиацию. Это значительно усложнит России нанесение ракетных ударов по энергетическим объектам Украины.

Об этом пишет The New York Times.

"Хлопок" систематически посещает российские военные аэродромы, где расположены бомбардировщики, запускающие крылатые ракеты по Украине. Поэтому такие удары по авиабазам могут потенциально уничтожить вражеские ракеты еще до их применения.

Истощение ресурсов РФ

Издание утверждает, что украинцы сейчас "пессимистично оптимистичны", ведь кроме ядерной угрозы, Россия не может причинить Украине больше вреда, чем она уже делает. Поэтому сокращение ракетных возможностей Москвы перевешивает любую обеспокоенность эскалацией.

Интересно, что недавние взрывы на авиабазах России показывают все большее истощение запасов крылатых и тактических баллистических ракет в стране.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов отметил, что у России достаточно ракет для еще двух-трех массированных ракетных ударов по Украине. После этого, по словам Буданова, ракеты у оккупантов закончатся.

"Хлопок" в Энгельсе 26 декабря

В России в ночь на 26 декабря на военном аэродроме в Энгельсе раздался мощный взрыв. Это уже второй за месяц "хлопок" на авиабазе российских стратегических бомбардировщиков, запускающих по Украине крылатые ракеты.

В минобороны России подтвердили атаку беспилотника на аэродром и сообщили о погибших военных. Российские пропагандисты информируют о трех погибших и четырех раненых. Площадь пожара после взрыва достигла 120 квадратных метров.

Там мог быть уничтожен пункт управления авиабазы.

"Хлопок" на аэродроме в Энгельсе, ад под Бахмутом и проблемы армии РФ | Александр Коваленко

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