Удары по российским арсеналам: разведка Эстонии сообщила, когда враг ощутит последствия

В военной разведке Эстонии считают, что эффект от уничтожения российских арсеналов станет заметен через несколько недель.

Заместитель командующего Центра военной разведки Минобороны Эстонии подполковник Янек Кессельман заявил, что успешное уничтожение складов с боеприпасами на территории РФ начнет влиять на ситуацию на поле боя уже в октябре.

Об этом пишет ERR.

На пресс-конференции в Минобороны в пятницу, 27 сентября, Кессельман отметил, что на фронте в Украине уже наблюдается заметное снижение интенсивности наступательных действий россиян. По его словам, если неделю назад в среднем происходило 226 атак ежедневно, на этой неделе их количество снизилось до 155.

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"Это еще не результат глубокой операции в Украине, проведенной на прошлой неделе, то есть уничтожения складов, эффект от этого события, вероятно, наступит в течение двух-трех недель", – уточнил Кессельман.

Он добавил, что из-за потери российской армии достаточно значительного количества боеприпасов, которые должны были отправить на фронт, предположительно, командование оккупационных войск будет вынуждено "расставить приоритеты" на ближайшие месяцы, так как на реализацию всех планов ресурсов не хватит.

Кессельман отметил, что в свете этих событий очень сомнительно, что россиянам удастся вытеснить украинские силы из Курской области.

Напомним, на складе в Торопце Тверской области хранились баллистические ракеты "Искандер" и KN-23. Это был самый большой арсенал по площади и количеству объектов для хранения оружия.

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