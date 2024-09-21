Удары по российским арсеналам: Зеленский объяснил, как это изменяет ситуацию на войне

Поражение российских арсеналов с боеприпасами на территории государства-агрессора принципиально меняет ситуацию, поскольку демонстрирует способность Сил обороны Украины возвращать войну туда, откуда она пришла, то есть в Россию.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном вечернем обращении в субботу, 21 сентября.

"Есть очередное поражение арсенала в России, и это был значительный арсенал для оккупанта. Все наши воины задействованные Сил обороны и безопасности Украины – спасибо вам!.. Также есть хорошая работа СБУ по еще одному арсеналу российских войск. Это были хранилища российских тактических ракет и управляемых авиабомб – все, что Россия использует для террора против наших городов, наших позиций”, — отметил он.

Также читайте Какой запас боеприпасов уничтожен ударами по российским арсеналам — NYT

Президент особо подчеркнул, что эти атаки были следствием украинских возможностей и украинского оружия – без средств от западных партнеров, которые, по словам Зеленского, могут "значительно ускорить завершение этой войны благодаря уничтожению российского наступательного потенциала".

“Если бы мы могли всю нашу точность направить для защиты нашего государства, если бы для этого было достаточно ракет и разрешений, которые могут предоставить партнеры, ситуация в войне была бы значительно лучше для нашей безопасности – для безопасности Украины и всех в мире, кто не хочет существовать в условиях таких агрессий, как эта российская”, — отметил он.

Владимир Зеленский пообещал, что на следующей неделе будет убеждать партнеров в том, что Украине нужна полноценная дальнобойность.

"И не только наши собственные дроны, не только наши собственные ракеты, пока не имеющие достаточной дальности, но и все то, чем мир может быть обезопасен от террора, от России", — подытожил он.

Напомним, Генштаб ВСУ в субботу, 21 сентября, подтвердил ночные "прилеты" по военным объектам в России. Силы обороны Украины поразили два военных арсенала вооруженных сил Российской Федерации. Речь идет об арсенале "Тихорецк" в Краснодарском крае и по 23-му арсеналу в Тверской области.

Удар по Тихорецку: россияне хранили на складе ракеты из КНДР? Подробности впечатляют

Читайте также: