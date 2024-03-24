Удары по российским кораблям в Севастополе: сколько БДК осталось в России — спикер ВМС ВСУ

Идет верификация повреждений, которые получили два больших десантных корабля Черноморского флота РФ.

Пока неизвестно, насколько серьезно повреждены российские большие десантные корабли (БДК) "Ямал" и "Азов", пораженные Силами обороны Украины во временно оккупированном Севастополе. Если они будут "отминусированы", то у Черноморского флота РФ останется только 3 из 13 таких судов.

Об этом сообщил в эфире "Суспільне" спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"Можем только подтвердить, что было огневое поражение", — отметил он, добавив, что сейчас идет верификация повреждений.

Также читайте Ракетные удары по Севастополю достигли своей цели: видео

По словам Плетенчука, потеря двух больших десантных кораблей будет существенной для Черноморского флота России.

"Из 13 единиц, которые были в наличии в начале полномасштабного вторжения, в строю оставалось только 5 БДК, тогда [в случае серьезных повреждений] останется только 3", — заявил спикер ВМС ВСУ.

Сколько кораблей Черноморского флота РФ было поражено с начала полномасштабной войны

Он также отметил, что последние две недели после потери патрульного корабля "Сергей Котов" не было никакой активности окупантов в Черном море.

Плетенчук предположил, что теперь они будут выходить в море, чтобы искать способы противодействия нашим системам поражения.

"Они пытаются восстанавливать активность, но очень слабо", — подытожил представитель ВМС ВСУ.

Напомним, ВСУ сообщили о поражении в Крыму больших десантных кораблей "Ямал" и "Азов". Также попали в центр связи и по нескольким объектам инфраструктуры российского Черноморского флота.

Читайте также: