Удары по российским НПЗ: Уолкер перечислил цели в РФ, по которым Украина не может бить

Уолкер считает, что аэродромы, пункты материально-технического снабжения, склады боеприпасов в РФ – это военные цели, и бить по ним – законно.

Украина и дальше должна бить по российским нефтеперерабатывающим заводам, а позиция Вашингтона, негласно критикующего эти действия, неправильна.

Об этом заявил бывший спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Уолкер в интервью "РБК-Украина".

"Я в корне не согласен с такой позицией (критикой в адрес Украины относительно атак. – Ред.). Конечно, я частное лицо и не представляю правительство США. Но я считаю, что это в корне неправильно, и люди должны осознать, что идет война. Каждый день Россия атакует украинские энергетические объекты, они атакуют Харьков, они атакуют мирных жителей, они атакуют все. говорит американский дипломат.

Уолкер уверен, что Украина должна выводить из строя эти НПЗ. Он отметил, что в основном выводят из строя нефтеперерабатывающие заводы, которые берут сырую нефть и перерабатывают ее, например, в авиационное топливо, используемое российскими истребителями и бомбардировщиками.

"А еще очень важно, чтобы Россия не имела беззатратной войны. Путину это сходит с рук, поскольку население России считает, что они делают справедливое дело, и считает, что это "специальная военная операция по избавлению от нацистов", потому что внутри России не чувствуют войну", – отметил Уолкер.

По его мнению, важно, чтобы россияне увидели, что их собственная военная инфраструктура подвергается риску. Поэтому Украина должна не только продолжать уничтожать нефтеперерабатывающие заводы, но и атаковать любую военную инфраструктуру внутри России, особенно используемую для нападения.

Уолкер считает, что аэродромы, пункты материально-технического снабжения, склады боеприпасов в РФ – это военные цели, и бить по ним – законно.

"Чего Украина не должна делать, то это то, что делает Россия: нападать на жилые дома, школы, больницы. Никто не должен этого делать, и Россия тоже не должна этого делать. А вот военные цели — абсолютно ок", — подытожил он.

Напомним, 22 марта британское издание Financial Times сообщило, что власти США якобы призвали Украину прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы из-за опасений значительного роста мировых цен на нефть.

Ранее глава СБУ рассказал, что Украина уже на 12% "минуснула" добычу нефти и ее переработку в РФ.

Также была обнародована карта российских НПЗ, которые атаковали украинские дроны.

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