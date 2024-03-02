Удары по российским тылам: британский полковник назвал главную цель и напомнил о "стратегической изобретательности"

Удары по российскому тылу будут эффективны, если будут связаны с операциями на передовой. А главной целью для ВСУ должен стать Крымский мост.

Такое мнение высказал британский полковник в отставке Глен Грант в эфире телеканала "Еспресо".

По его словам, уничтожение Крымского моста значительно ослабит возможности российских окупантов на линии фронта.

"Его разрушение бы нарушило транспортное сообщение с Крымом, заставив Россию полагаться на морские или сухопутные пути, что создает логистические проблемы. Кроме того, любые задержки из-за повреждений железнодорожных мостов еще больше усложнят передвижение россиян", — пояснил Грант.

Также британский полковник подчеркнул, что удары по российским тылам могут быть эффективны для срыва операций противника, но выразил скептическое отношение к их непосредственному влиянию на линию фронта "против полных ресурсов и возможностей России".

“Ассиметричные действия часто требуют ракет большей дальности и большего количества морских беспилотников, которые могут быть труднодоступными. Асимметричные действия действительно имеют силу только тогда, когда они напрямую связаны с операциями на передовой. Просто нацеленность на тыл может не дать желаемого влияния на фронте, если они не будут исполнены со стратегической изобретательностью", — добавил он.

Напомним, Россия активно устанавливает дополнительные защитные постройки на Крымском мосту. Цель – противостоять возможным атакам украинских водных дронов.

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