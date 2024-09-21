Удары по складам ракет и аэродрому в России: появились спутниковые снимки

Пожар продолжается на складах и возле военного аэродрома города Тихорецк.
После ночной атаки дронов на российский склад боеприпасов, на котором хранятся северокорейские ракеты, возле города Тихорецка в Краснодарском крае РФ продолжается пожар.
Об этом свидетельствуют снимки со спутника Sentinel-2 от 21 сентября, опубликованные проектом "Схемы" (Радио Свобода)
На спутниковом снимке также видно, что пожар продолжается и возле военного аэродрома города Тихорецк, который находится недалеко от склада боеприпасов.
Пораженные склады боеприпасов на карте OpenStreetMap обозначены как военная часть №57229-41, принадлежащая центру материально-технического обеспечения Южного военного округа РФ.
Этот объект также называют 719 базой артиллерийских боеприпасов, которая стала основным местом хранения северокорейских ракет.
Напомним, Генштаб ВСУ в субботу, 21 сентября, подтвердил ночные "прилеты" по военным объектам в России. Силы обороны Украины поразили два военных арсенала вооруженных сил Российской Федерации. Речь идет об арсенале "Тихорецк" в Краснодарском крае и по 23-му арсеналу в Тверской области.
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