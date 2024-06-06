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Удары по территории РФ: когда Украина получит западное дальнобойное оружие — эксперт

Удары по территории РФ: когда Украина получит западное дальнобойное оружие — эксперт

Военная помощь для Украины / Фото: ТСН.ua

Через несколько недель мы узнаем о каком именно оружии идет речь.

Под разрешением на применение западного оружия по территории России можно понимать передачу Украине самолетов F-16, вооруженных американскими крылатыми ракетами. Эти истребители должны появиться уже в июне.

Такое мнение высказал военный обозреватель Василий Пехньо в эфире телеканала "Киев24".

Опираясь на заявления официальных лиц, в частности главы постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егора Чернева, он отметил, что через несколько недель мы узнаем о каком именно оружии идет речь.

По словам эксперта, речь может идти даже не об использовании дальнобойного оружия типа ATACMS.

“Возможно, это будут F-16, которые зайдут сюда с американскими крылатыми ракетами, и мы сможем применять их и наносить удары по территории Российской Федерации. По тем анонсам, которые раньше звучали – июнь, дальше это уже будет вызывать еще больше вопросов”, — предположил Василий Пехньо.

Напомним, представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что разрешение украинским Силам обороны наносить удары по военным объектам на территории РФ позволит более эффективно защищаться от агрессии и не приведет к эскалации войны.

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