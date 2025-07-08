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Удары по ТЦК координировались изменниками, которые отправляли сообщения в российские чат-боты — ЦПД
СБУ разоблачила украинцев, помогавших врагу наводить ракеты на ТЦК по Украине.
Некоторые украинцы посылали информацию во вражеский бот, предназначенный для наведения ударов по Территориальным центрам комплектования (ТЦК).
Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в эфире «Мы Украина».
Однако он подчеркнул, что имена этих лиц уже известны как российским спецслужбам, так и украинским.
«Действительно, случаи, что некоторые украинцы туда отправляли информацию, есть. Это верно. Но, во-первых, данные этих людей уже есть у россиян. И во-вторых, эти украинцы уже известны украинским спецслужбам», — заявил Коваленко.
Напомним, из-за угроз российских ударов ТЦК и СП Украины перейдут на мобильно-передвижной формат работы. Усилится работа в цифровом формате.
Ранее сообщалось, что российские войска 7 июля атаковали беспилотниками здание Харьковского областного ТЦК и СП, а также попали вблизи здания Запорожского областного военкомата.
В результате атаки РФ на Запорожье возросло количество пострадавших. Так, из-за вражеского удара ранения получили 17 человек.