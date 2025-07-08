У СБУ уже есть списки украинцев, которые "сливали" ТЦК россиянам / © ТСН.ua

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Некоторые украинцы посылали информацию во вражеский бот, предназначенный для наведения ударов по Территориальным центрам комплектования (ТЦК).

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко в эфире «Мы Украина».

Однако он подчеркнул, что имена этих лиц уже известны как российским спецслужбам, так и украинским.

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«Действительно, случаи, что некоторые украинцы туда отправляли информацию, есть. Это верно. Но, во-первых, данные этих людей уже есть у россиян. И во-вторых, эти украинцы уже известны украинским спецслужбам», — заявил Коваленко.

Напомним, из-за угроз российских ударов ТЦК и СП Украины перейдут на мобильно-передвижной формат работы. Усилится работа в цифровом формате.

Ранее сообщалось, что российские войска 7 июля атаковали беспилотниками здание Харьковского областного ТЦК и СП, а также попали вблизи здания Запорожского областного военкомата.

В результате атаки РФ на Запорожье возросло количество пострадавших. Так, из-за вражеского удара ранения получили 17 человек.

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