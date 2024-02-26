Удары по Украине ракетами из КНДР: чем они отличаются от российских – ГУР

Оккупационная армия России недавно использовала для массированного воздушного удара по Украине ракеты из Северной Кореи. Эти данные подтвердили генпрокурор и СБУ. Заместитель начальника ГУР генерал-майор Вадим Скибицкий объяснил, чем эти ракеты отличаются от российских.

Об этом он рассказал "Интерфакс-Украина".

"Да, северокорейские ракеты россияне применяют. Очень сложно обнаружить, что именно запускают: КН-23 или это "Искандер", но, тем не менее, характеристики баллистические. Единственное, что мы четко знаем, что по размерам ракеты разные. И во-вторых, корейская ракета поновее в разработке, потому что, скорее всего, за основу взята российская разработка "Искандер", — отметил Скибицкий.

Скибицкий также добавил, что, по данным ГУР, россияне пообещали предоставить какие-то дополнительные технологии для того, чтобы Северная Корея совершенствовала свое вооружение.

"Но это еще раз подтверждает, что в РФ недостаточно производственных мощностей для быстрого мощного наращивания производства ракетного оружия. Если бы это было так, они бы не обращались к Северной Корее. Это видно по боеприпасам", – рассказал он.

По оценке ГУР, в прошлом году россияне просто выполнили государственный оборонный заказ – изготовили около двух миллионов боеприпасов калибра 122 мм, 152 мм.

"Но на сегодняшний день, если взять имеющиеся статистические данные, россияне из КНДР уже завезли полтора миллиона боеприпасов. Но эти боеприпасы с 70-х, 80-х годов. Там половина не срабатывает, а остальные нуждаются перед тем, как их применять, или восстановление или проверки", — пояснил представитель разведки.

Для Северной Кореи такое сотрудничество выгодно тем, что она отдает старое, просит нарастить производство у себя и просит взамен определенные технологии, в том числе ракетные, технологии для изготовления подлодок, для того, чтобы развивать свой оборонно-промышленный комплекс.

"То есть они сторговались. Речь идет о получении от России технологий. И наиболее основное здесь для международного сообщества – однозначно в КНДР просят технологии, касающиеся ядерного оружия. И здесь нужно Россию к ответственности призывать, потому что весь мир борется за нераспространение, а Россия открыто начинает работать в этом направлении взамен на получение дополнительных боеприпасов, ракет и других видов вооружения", – резюмировал Вадим Скибицкий.

Напомним, в ракетах КНДР, которыми Россия била по Украине, обнаружили детали неожиданного происхождения.

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