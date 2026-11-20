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Удары РФ по украинским городам и заявления мировых лидеров: главные новости ночи 20 ноября 2026 года
ТСН предлагает узнать главные события ночи.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 20 ноября 2026 года:
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