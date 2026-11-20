ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 20 ноября 2026 года:

Россия повредила три моста в Киеве: Кличко сообщил, где перекрыто движение Читать далее –>

Трамп признал сложности после встречи с Путиным и Си: о чем не удалось договориться Читать далее –>

Россия ударила дроном по больнице в Харькове: четверо пострадавших и десятки выбитых окон Читать далее –>

Россия атаковала Киев баллистикой: в двух районах вспыхнули пожары Читать далее –>