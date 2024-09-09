Удары по военным целям в РФ: Прага призывает партнеров предоставить разрешение Украине

Начальник Генштаба Чешской армии Карел Ржегка отметил, что Россия постоянно угрожает эскалацией, но сама не стесняется использовать ракеты против украинских мирных городов.

Страны Запада должны наконец "развязать руки" Украине и разрешить ее армии использовать ракеты большой дальности против законных целей на территории России.

Об этом заявил начальник Генштаба Чешской армии Карел Ржегка в эфире чешского телевидения.

"Эти ограничения нужно отменить, потому что это законно и легитимно для украинцев — защищаться, даже атакуя территорию России, потому что они не могут боксировать с одной рукой, связанной за спиной… Самолеты взлетают с российских аэродромов, которые находятся в зоне действия имеющегося вооружения, но украинцы не могут его применить. А эти самолеты потом бомбят гражданскую инфраструктуру, а не только солдат. Поэтому было бы вполне нормально, чтобы украинцы могли атаковать и территорию России", – сказал Ржегка.

Начальник Генштаба Чешской армии отметил, что Россия постоянно угрожает эскалацией, но сама не стесняется использовать ракеты против украинских мирных городов.

"То, что россияне часто не идут дальше угроз, показала украинская операция в Курской области РФ. Она показала некоторым западным лидерам, что им не стоит опасаться эскалации и "красных линий", – отметил генерал, добавив, что "эта неожиданная акция также привлекла внимание западных союзников". Это само по себе стало результатом действий ВСУ в Курщине, даже если вероятная цель ослабить давление на Донбассе не была реализована.

Генерал также повторил про необходимость готовиться к возможному конфликту с Россией, поскольку это единственный способ сдерживания агрессора.

Напомним, Украине нужно разрешение на использование дальнобойного оружия по военным объектам на территории России от четырех стран. Это может помочь вытеснить Россию с украинской территории и защитить гражданских лиц.

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