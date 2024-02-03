Удары по военным объектам в тылу оккупантов растут — Данилов о способах поражения ВСУ

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов прокомментировал сообщения обо участившихся атаках по военным объектам в тылу российских захватчиков и подчеркнул, что количество украинских средств поражения с каждым месяцем растет.

Об этом он сказал в комментарии "Украинскому Радио".

"Это наши разработки, наши комплектующие", – прокомментировал Данилов то, чем был нанесен удар.

"Что касается непосредственно наших средств поражения, то я точно могу сказать, что на сегодняшний день тот километраж, эти средства поражения обязательно приведут нас к победе", — подчеркнул Алексей Данилов.

Данилов говорил о Санкт-Петербурге, Москве и других территориях России, "которые уже находятся под "глазом" именно отечественного оружия, которое производится на наших предприятиях, которые расположены глубоко и далеко".

"Могу сказать – количество этих средств поражения, которые крайне важны, с каждым месяцем увеличивается. Это наши разработки, наши комплектующие. Но отмечу, что с нашими партнерами, странами, с которыми мы сотрудничаем, уже есть отлаженные системы, когда это совместное производство, когда не только на территории нашей страны производится то или иное оружие. У нас уже есть примеры, которые абсолютно перфектны с точки зрения результата, которых мы достигаем совместно с нашими партнерами", — добавил секретарь СНБО.

Напомним, Данилов ответил на бред Путина о демилитаризованной зоне.

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