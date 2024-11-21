Удары ракетами ATACMS и Storm Shadow по РФ повышают ставки в войне – The Times

В то же время Украина понимает, что имеет ограниченное время для применения дальнобойного оружия, ведь есть всего два месяца до прибытия Дональда Трампа в Белый дом.

Разрешение со стороны США и Великобритании для Украины применять дальнобойные ракеты для атак по целым в России – демонстрация изменения подхода к поддержке Киева в условиях затяжной войны. Этот шаг создает серьезный вызов для российской обороны и повышает ставки в конфликте.

Об этом говорится в статье The Times.

Авторы публикации пишут, что 19 ноября Украина нанесла удар по складу боеприпасов в Брянской области, применив американские ракеты ATACMS. По сообщениям СМИ, ракеты попали в склад вооружения. Почти одновременно украинские силы применили британские ракеты Storm Shadow, что подтверждает изменение позиции Лондона по использованию этого оружия для ударов по целям на российской территории.

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Хотя британское правительство не подтверждало это официально, дальность и специфика ударов свидетельствуют о том, что правительство "придерживалось изменения политики, принятой Вашингтоном".

Способности Storm Shadow

В статье отмечается, что ATACMS и Storm Shadow – это высокоточное оружие, способное поражать стратегически важные объекты. Дальность Storm Shadow с боеголовкой в 450 кг достигает 250 км. Особенность такой ракеты – "выстрелил и забыл", а также способность проникать в защищенные военные объекты. Storm Shadow разработана для поражения целей с повышенной точностью. Ракета может лететь на низкой высоте и имеет встроенную технологию стелс, что затрудняет ее обнаружение радарами.

Storm Shadow может менять скорость в поле боя. Но есть нюанс, на который указывает издание:

"Однако эта ракета пользуется спросом среди союзников, а Украине предоставили лишь ограниченные поставки. Это может помешать ожиданиям Киева нанести значительный и продолжительный ущерб ключевым военным объектам в России".

Несмотря на ограниченные поставки этого вооружения, его эффективность позволяет Украине наносить болезненные удары по ключевым российским целям, чего раньше было трудно достичь. Storm Shadow может изменить ситуацию на поле боя благодаря своей точности и способности проникать через вражескую ПВО.

Украина имеет ограниченное время для использования дальнобойного оружия

Авторы материала пишут, что изменение политики Запада по ударам по РФ произошло в условиях усиления боевых действий на востоке Украины, а также на фоне возможного уменьшения поддержки Киева после президентских выборов в США. Украина понимает, что имеет ограниченное время для применения дальнобойного оружия, ведь власти понимают, что есть всего два месяца для максимального использования вооружения дальнего действия до прибытия новоизбранного президента США Дональда Трампа в Белый дом в январе.

В статье акцентируется, что Россия впервые сталкивается с применением столь современного западного оружия на своей территории, и это усложняет задачу ее ПВО. Эффективность Storm Shadow и ATACMS создает опасность для сотен объектов. Так, оценивается, что в пределах досягаемости этих ракет может быть около 245 потенциальных военных целей.

Из-за такого развития событий Россия усиливает удары по Украине, в частности, по ее энергетической инфраструктуре.

Повышение ставок в войне

Решение США и Британии о разрешении на использование дальнобойного оружия по целям в России стало важным шагом в войне, предоставив Украине новые инструменты для борьбы на фоне вражеского наступления на Донбассе и привлечения северокорейских войск к боям на Курщине. В то же время, этот шаг создает серьезный вызов для российской обороны и повышает ставки в конфликте.

К слову, по оценкам аналитиков Института изучения войны, использование западных систем для ударов по военным объектам в России создает для ВСУ более широкие возможности для успешного ведения многопрофильной широкомасштабной современной войны. В то же время, ограничения Запада по ударам ограничивают возможности украинских сил в разработке адекватных ударных пакетов.

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