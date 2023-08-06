Удары РФ по аэродрому в Староконстантинове: Игнат рассказал о последствиях обстрелов

Игнат отметил, что в Украине много оперативных аэродромов.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, что оккупанты постоянно обстреливают аэродром в Староконстантинове Хмельницкой области. Однако эти удары не эффективны.

Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Юрий Игнат отметил, что на аэродроме в Староконстантинове базируется украинская тактическая авиация, а потому российские террористы часто обстреливают это место. Однако их удары неэффективны, поскольку Украина оперативно перебазирует самолеты.

"Именно аэродром Староконстантинова не дает покоя нашим врагам. И понятно почему — наши летчики изрядно дают взбучку врагу на оккупированных территориях", — отметил он.

Спикер ПС ВСУ добавил, что украинские пилоты покажут оккупантам, "где раки зимуют".

"У нас десятки оперативных аэродромов на территории государства. Поэтому врагу не удастся так просто уничтожить нашу авиацию", — подчеркнул Игнат.

Напомним, российские террористы 5 августа и в ночь на 6 августа наносили по Украине комбинированные удары — оккупанты запустили иранские "шахеды" и крылатые ракеты. Одной из целей оккупационной армии был аэродром в Староконстантинове.

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